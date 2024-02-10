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確診隔離期縮短 專家憂感染數增

編譯廖宜怡╱綜合報導
加州大幅縮短新冠確診者的建議隔離期，引發衛生專家的批評。（美聯社）
加州大幅縮短新冠確診者的建議隔離期，引發衛生專家的批評。（美聯社）

根據1月數據，加州這波冬季呼吸道病毒疫情正在穩步消退，新冠和流感住院的人數已降回聖誕節前的程度。然而，儘管嚴重疾病緩解和死亡人數大幅減少，衛生專家擔心，當局放寬對感染新冠病毒者的隔離政策，可能反轉此一趨勢。

加州衛生局公布最新數據顯示，因新冠、流感、呼吸道融合病毒（RSV）前往急診室就醫的人數與年初相比大減53%；因感染新冠入院的人數已減少為平均每日419人，比1月3日的高峰期下降27%；新冠檢測陽性率也從1月1日的12.3%下降至10.6%。

在此一趨勢下，加州推出了新冠指南修訂版本，大幅縮短新冠確診者的建議隔離期。現在，症狀輕微或有所改善的民眾，在退燒24小時後即可重返工作崗位或學校，但建議他們在十天內繼續戴口罩，並與重症高風險人士保持距離，無明顯症狀者則不需要隔離。

這項新政策引發了衛生專家和公眾的高度關切，擔心此舉可能導致感染人數反彈回升。加州是美國第一個偏離聯邦疾病防制中心（CDC）指導方針的州，疾病防制中心指南仍然主張在檢測呈陽性或出現症狀後至少要隔離五天。但是，加州衛生廳為新政策辯駁，稱民眾因接種疫苗和自然感染，已普遍擁有免疫力，也已有治療方法，新冠對加州的威脅已降低。

曾任教哈佛大學陳曾熙公共衛生學院（Harvard T. H. Chan School of Public Health）的傳染病學家米納（Michael Mina）批評，加州新指南實際上等於鼓勵感染者重返工作崗位和學校，將傳播病毒給他人。米納強調快篩的重要性，認為不能僅靠是否發燒作為傳染指標。他還強調，平衡社會限制與減少病毒傳播的必要性，並支持疾病防制中心的五天隔離規定。

舊金山加大的傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）則表示，鑑於社區現在對新冠擁有較高的免疫力，加州衛生局的新建議是合理的。但他也警告，新規定的有效性仍取決於個人行為，很少有人會接種最新疫苗，或願意在檢測呈陽性後願意戴十天口罩，尤其是兒童。

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