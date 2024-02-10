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74%加州共和黨人挺川普 高於全美

編譯組╱綜合報導
加州有74%的共和黨人表示會支持川普，略高於全國的71%。（美聯社）
加州有74%的共和黨人表示會支持川普，略高於全國的71%。（美聯社）

紀事報（Chronicle）報導，根據新聞和數據網站FiveThirtyEight上月計算的民調平均值，全美約71%的共和黨選民表示，他們將在3月5日的初選中投票給前總統川普（Donald Trump），略低於加州的74%。

平均約16%的加州共和黨人表示，他們會投票給川普在共和黨候選人提名中唯一的競爭對手、前聯合國大使海理（Nikki Haley），與她在全美獲得的支持率差不多。但美國總統拜登（Joe Biden）表示，他已很清楚，將在11月與川普爭奪總統寶座。

據估計，灣區是加州民主黨勢力最盛的地區，但即使在灣區，川普也是獲得支持最多的共和黨候選人。根據柏克萊加大政府研究所（UC Berkeley Institute of Governmental Studies）民意調查，灣區約 53% 的共和黨選民表示會在初選中投票支持川普。儘管這一比率是加州各地最低的，但數據表明，如果灣區共和黨人決定黨內提名人，川普將會獲勝。以全州而言，川普在屬於 「強烈保守 」的共和黨人和年收入低於6萬元的兩類選民中獲得的支持率尤其高。

當然，灣區做為民主黨大本營的地位，意味著共和黨人在該地區是少數。約61%的灣區選民表示，會在大選中投票支持拜登，高於全州47%的支持率，也是加州所有地區中最高。灣區選民支持川普的比率則是加州各地中最低，僅為18%。以全州範圍看，約31%的潛在選民表示會投票支持川普。

拜登支持率最低的加州地區包括聖荷昆河谷（San Joaquin Valley）和內陸帝國（Inland Empire），這兩個地區的選民最有可能表示會投票給川普，但沒有一個地區有多數潛在選民表示支持川普。

川普 共和黨 加州

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