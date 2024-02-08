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大氣河流鋒面東移 中西部8州「暴風雪警報」

多場暴風雪 總降雨量大增

編譯廖宜怡╱綜合報導
拜過去一個月來多場大型風暴之賜，加州本水年總降雨量已增至正常值的98%。（美聯社）
拜過去一個月來多場大型風暴之賜，加州本水年總降雨量已增至正常值的98%。（美聯社）

儘管加州本雨季一開始降雨十分有限，但過去一個月來急起直追。多場風暴帶來了大雨和大雪，目前總降雨量已接近正常值。

根據加州水資源廳（California Department of Water Resources）公布數據，加州這個水年（2023年10月1日到2024年9月30日）累積的降雨量已達正常值的98%。氣候學家安德森（Michael Anderson）說：「雖然我們還在追趕，但很高興最近的風暴幫助我們接近平均值。」

與一個多月前相比，元旦當天，整個加州東部的降雨量基本上遠低於正常值。安德森解釋，儘管12月的風暴為沿海地區帶來雨水，尤其是北加州地區，但風雨並沒有真正滲透到內陸地區。不過，由於2月的風暴向內陸推進，為加州各地都帶來顯著雨水，尤其是內華達山脈（Sierra Nevada）南部。

數據顯示，從去年10月1日到今年2月6日，舊金山市中心降雨量為16.67吋，相當於一年中這個時候正常值的123%，其中約10吋是在元旦之後降下的。

過去一個月的風暴也大大增加了內華達山脈的積雪。內華達山脈的融雪是加州居民用水的主要來源之一。

根據加州水資源局1月初的積雪量調查，加州全州積雪量僅有正常值的25%。柏克萊加大內華達中央山脈積雪實驗室（UC Berkeley Central Sierra Snow Laboratory）首席科學家舒瓦茲（Andrew Schwartz）說：「現在，這一數字已升高至75%，實在太棒了，感謝大自然一直供應我們需要的水資源。」

舒瓦茲表示，加州還需要更多大型風暴，才能彌補本雨季初期的赤字，中、小型風暴可能無法完全縮小差距；但鑑於2023年風暴已使加州水庫處滿水位的狀態，因此，本雨季只要有接近平均值的積雪應該就足夠。

舒瓦茲說：「在因應雨量低於平均值的年份方面，我們已經擁有更大的彈性。」

加州 柏克萊加大 舊金山

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