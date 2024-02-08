加大學生自認LGBTQ+ 急增

根據最新公布的數據，加大過去四年來非二元性別或跨性別的學生人數急劇上升。（美聯社）

根據上個月公布的最新加州大學 （UC）人口統計數據，過去四年，自認是非二元性別或是跨性別 的大學部學生人數急劇上升。儘管他們在校園人口中所占比例仍然很小，但這項轉變已反映在加大各校園中。

數據顯示，從2019年到2023年，加大所有校園中自認是非二元性別的大學部學生人數增加了2000多人。自去年起，加大改變了收集學生性別數據的方式，將「非二元性別」（nonbinary）、「性別酷兒」（genderqueer）和「非常規性別」（gender non-conforming，包括跨性別）合併在「非二元性別」類別裡。

即使做出這項改變，加大自認是非二元性別或跨性別的學生人數和百分比仍顯著增加。四年來，自認是非二元性別或跨性別的學生人數增加了兩倍多，從2019年的0.6%，增加到2023年的1.9%，其中大部分的人認為自己是非二元性別，只有約0.2%的人認為自己是跨性別男性，約0.1%的人認為自己是跨性別女性。

以柏克萊加大 為例，2019年有0.2%的學生自認是跨性別或非常規性別，這個比例到2023年飆升至1.8%。在九所加大中，比例最高的是聖他克魯茲加大，其2023年非二元性別學生人數比例為4%，跨性別學生人數比例為1.1%。

柏克萊加大「多元性別進步與公平」計畫（LGBTQ advancement and equity）主任黃恩（Em Huang，音譯）表示，加大系統已為非常規性別的學生和教職員創造了更安全、更具包容性的空間。

自認是跨性別者和非二元性別者的黃恩表示，在過去八年裡，校園中的非二元性別學生人數，以及他們在校園中被接受的程度，都發生了明顯的變化。

黃恩指出，當這項計畫剛開始實施時，同事們對他人使用正確的代名詞有困難，他也不知道同事中哪些人是跨性別者或非二元性別者。

黃恩說：「經過一段時間之後，我確實感受到了轉變。我認為，這是因為校園非二元性別職員的代表性愈來愈強，大家對非二元性別也有愈來愈高的意識。如今，我們已處於一個人們意識到非二元性別存在的階段，正在朝對它有更多了解的方向前進。」