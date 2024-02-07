加州政府徵才 有興趣者快來

加州政府正在招募各類人才，從矯正醫療保健、保險、房地產到社區服務等都有。（取自州府官網)

沙加緬度蜂報報導，加州 正在招募各類人才，從矯正醫療保健、保險 、房地產 到社區服務等，有多個位於沙加緬度縣各機構的職位。值得注意的是，一些州政府部門不太採用遠距辦公方式，轉而採用到場辦公，也有部分是「以遠距為中心」、也可能需到場辦公的「混合式」職位。

州府工作以有具競爭力的福利及得以加入全美最大公共退休金計畫而聞名，但許多工作都有特定且相關的要求，簡列部分發布在CalCareers網站的職位有：

•內科醫生及外科醫生| 全職（遠距辦公）

部門：加州矯正醫療保健服務局

月薪：23,362~28,075元

職能要求：應努力提高對患有綜合(complex)醫療病例的囚犯的護理品質；申請期限截至額滿為止。

•首席執行官 | 全職，有任期限制

部門：加州矯正醫療保健服務局

月薪：20,074~24,236元

職能要求：應領導加州所有矯正與復健部機構(Department of Corrections and Rehabilitation)提供「充足」醫療保健的工作。申請期限截至2月12日。

•公用事業營運主管 | 全職（適用混合工作時間表）

部門：水資源局

月薪：15,257~17,327元

職能要求：應確保加州水資源局實現其水管理目標。申請期限截至2月12日。

•專案經理|全職

部門：加州能源委員會

月薪：14,527~16,501元

職能要求：應負責「最複雜且敏感的專案議題」；申請期限截至2月13日。

•律師| 全職（適用混合工作時間表）

部門：房地產

月薪：14,090~16,483元

職能要求：負責監督部門行政檢察工作人員的日常活動，及支援人員單位。Calcareers表示，混合時間表可能會有異動，對於有志保持工作與生活平衡的專業人士來說是理想選擇；申請期限截至2月14日。

•員工管理審計師|全職

地點：沙加緬度縣

部門：保險

月薪：6,555~8,617美元

職能要求：應負責領導助理審計師團隊，並針對個人財政參與政府決策。CalCareers表示，這項職缺位於偏遠地區，有可能需在加州境內外出差；申請期限截至額滿為止。

•一級資訊科技專家 | 全職

地點：沙加緬度縣

部門：社區服務與發展

月薪：5,960~9,643元

職能要求：應負責執行各種任務，包含解決問題、規劃、開發和實施技術解決方案。CalCareers表示，這項職缺以遠端工作為主，但有可能需到場辦公；申請期限截至額滿為止。

•四級律師| 全職

地點：加州

部門：州賠償保險基金

月薪：11,644~14,954元

職能要求：負責提供法律建議、代表該部門，並對其他人員進行保險、商業、政府和監管法律領域的培訓。CalCareers表示，這項職缺得遠距辦公，但將依據州基金指導方針和業務需求進行調整；申請期限截至2月23日。

•一級專案經理 | 全職

地點：沙加緬度縣

部門：州長緊急服務辦公室

月薪：7,911~9,844元