2023加州公務員收入增3.2%

依據加州主計長辦公室最新數據，加州在2023年向26.6萬公務員支付約244億美元工資，較2022年增加3.2%，遠不及上一年度的8.5%增幅。圖為加州首府。（取自加州政府官網）

沙加緬度蜂報報導，依據加州主計長辦公室的最新數據，加州在2023年向26.6萬公務員支付了約244億美元的工資，較2022年增加3.2%，遠低於上一年度的8.5%增幅，但與近一年通貨膨脹率相符。

這項工資統計包含全職、兼職和不定期員工，但不包括加州州立大學和加州大學 的受雇者。此外，加州政府公務員一年來增加了2,000名公務員的薪資。

根據統計，加州退休 系統的投資 官員再次位居薪資最高受雇者名單之首。加州對於這類員工的薪資支付規則與其他公務員不同，以使退休基金能夠在競爭激烈的金融界中招募人才。跟去年一樣，加州教師退休系統(CalSTRS)的高級官員獲得了最高的報酬，收入最高的五名政府受雇者中，有四人即於CalSTRS工作。

在CalSTRS長期擔任首席投資長的阿曼(Christopher Ailman)以185萬元的總薪酬位居榜首，包括61.2萬元的常規工資和120萬元的其他工資。阿曼已宣布，在擔任CalSTRS最高投資主管20年後，將於6月退休。數據顯示，加州公務員退休基金(CalPERS)首席投資長穆斯可(Nicole Musicco)的收入為161萬美元。穆斯可在CalPERS服務不到兩年，即因家庭因素於去年9月離開。

這項新數據顯示，加州政府去年有133名員工的薪資總額超過50萬元。這類受雇者多為金融專業人士、機構高階主管或州監獄系統的醫生。2023年，州府所在地沙加緬度縣的公務員薪資約80.9億元，遠高於加州任何其他縣。此外，加州政府科學家(唯一沒有合約約束的州公務員工會)近兩年的人員和總薪資都增加，2023年有5,967名國家科學家（包括一般員工、主管和經理）的總收入為5.519億元，員工數增加8.2%、薪資則增加7.9%。這些員工人數的成長大部分源自三個職位：環境科學家、資深環境科學家（專家）和資深環境科學家（主管）。