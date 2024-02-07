55吋電視免費送 必須看廣告

Telly TV，下方的第二螢幕將會持續撥放廣告。（取自KTLA網站）

洛杉磯 的新創公司「Telly TV」正在免費送電視，55吋大螢幕、4K HDR畫質，還有Harman Kardon的音箱。心動嗎？但是代價是犧牲一點個人隱私，還必須收看廣告。

KTLA電視台指出，Telly TV的電視有兩個螢幕，上方是一般的大螢幕電視，下方長方形的第二螢幕才是免費的關鍵：雖然它可以同時顯示天氣、遊戲、賽事，但同時也會撥放廣告。

Telly TV的創辦人Ilya Pozin說，廣告會針對收看者的偏好，與所在區域提供適合的廣告，並且附上QR Code，只要按下按鈕就能看到產品細目，還可以將上方大螢幕切換成瀏覽器，直接選購想要的商品。

當然，代價就是用戶的偏好與位置可能曝光，但Ilya Pozin說，不播廣告的免費電視無法生存，串流服務也是一樣，包括他的前東家Pluto TV。他說，只有播放廣告，才能維持公司營運，「但是Telly TV不會偷偷記錄其他資訊，只有重視隱私才能持續經營」。

網站TV Answer Man的撰稿人Philip Swann則持懷疑態度。他說，消費者當然得犧牲一點東西，才能換來免費電子產品，但是Telly TV太過極端了，「如果真的要大螢幕電視，不如選比較便宜的機型」。