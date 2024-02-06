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1號提案解遊民危機？ 專家不樂觀

編譯陳盈霖／綜合報導
加州1號提案，被認為可能是改變加州無家可歸危機最終解決方案。（美聯社）
加州1號提案，被認為可能是改變加州無家可歸危機最終解決方案。（美聯社）

CalMatters報導，在應對加州大規模無家可歸危機上，1號提案（Proposition 1）被許多人認為是該州最終應對街頭問題的機會。該提案是3月選舉加州唯一提案，要求選民批准一項64億元債券，替精神疾病和成癮的無家可歸者，提供治療床位和住房單位，也將重組一些現有資金，將更多心理健康資金用於住房上。

提案還要求各縣將「心理健康服務法」（Mental Health Service Act）資金的30%用於住房，這些資金來自對加州百萬富翁徵稅，預計每年籌措10億元。支持該提案的加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，該提案「優先考慮讓無家可歸者離開街道，走出帳篷並接受治療」。

然專家警告，不要過度相信該提案解決方案。根據立法辦公室，除替治療精神疾病和成癮的機構提供6800個床位所需資金外，64億元債券還將替需要心理健康和成癮患者興建4350個住房單位，其中2350個將保留給退伍軍人。這些數字在一個估計無家可歸者超過18萬的加州幾乎沒太大影響。沙加緬度地區終結無家可歸者聯盟執行董事艾倫布希（Bob Erlenbusch）表示，仍會有近98%人留在避難所或街頭上。

舊金山加大（UCSF）貝尼奧夫無家可歸和住房計畫負責人庫謝爾（Margot Kushel）說，公眾覺得人人都有上述精神、成癮等情況，但絕不是每個人符合該提案這種描述。

近期一項針對加州無家可歸者研究顯示，27%受訪者曾因心理健康問題住院，23%表示曾經歷過長時間幻覺。該提案作者之一，民主黨籍加州參議員艾格曼（Susan Talamantes Eggman）表示，儘管將一些人排除在外，但向加州無家可歸社區病情最嚴重群體注入資源是人道之事。

此外，對該州日益嚴重的無家可歸問題感到憤怒的選民，1號提案可能讓他們看到改變。加州住房（Housing California）政策主任馬丁（Christopher Martin）說，選民對住房感到厭倦，他們需看到一些進展。

然聖塔克拉拉縣政委員艾倫伯格（Susan Ellenberg）擔憂該提案最終恐加劇該縣無家可歸危機。為將心理健康服務法所需資金投入住房，該縣需從其他計畫中得到資金，這意味著用於預防無家可歸和早期心理健康干預相關資金將減少。

洛杉磯縣心理健康局主任王麗莎（Lisa Wong，譯音）也稱，若該提案通過，大部分資金重新投入住房，則該縣只能將不到18%資金投注於門診服務。

庫謝爾認為，一號提案將優先事項放在正確位置上，「當一個人流落街頭，要穩定他們心理健康或治療毒癮幾乎不可能，若提供住房且結合正確治療計畫，病情嚴重者也可成長。我們應該嘗試一下。」

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