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范士丹接替人 將可掌控總統派任法官

編譯林思牧／綜合報導
三位主要的參議員候選人波特(左起)、謝安達和芭芭拉李，都是現任代表加州的國會議員。(美聯社)
三位主要的參議員候選人波特(左起)、謝安達和芭芭拉李，都是現任代表加州的國會議員。(美聯社)

今年3月和11月，加州居民可以投票選出接替聯邦參議員范士丹留下職缺的人選。在國會極端分歧的態勢下，要通過保障民權的聯邦法規愈來愈困難。但一位參議員就可能掌控受總統提名法官是否可以就任的前途。

在美國憲法規定的三權鼎立制度中，總統是行政部門(administrative)的首領，國會是國家最高的立法部門(legislative)，法院系統是司法部門(judiciary)的執行機構。聯邦法官是由總統提名、由參議院審核。

以國會目前兩黨議員幾乎數目相等的態勢，國會要通過自由派所在意的放寬墮胎限制、對抗種族不公選區畫分(racial gerrymandering)或是保障勞工罷工權利的國家級法規，簡直難如登天。因此讓法官在各法院作偏向自由派的判決，是民主黨覺得最實際的方式。

加州今年要選出的參議員，僅僅一人就可能決定法官提名人是否過關，因此加州民主黨的官員希望選出的人會是極端自由派的候選人，而保守派人士則希望某位共和黨候選人可以出線。

川普掌政的四年中，拚命把保守派的法官推上聯邦法院系統，就任的法官76%是男性、84%是白人。那四年中川普把五名法官推上加州聯邦地區法院的位子，五名全是男性，只有一名是有色人種。

拜登上任後與川普作風抗衡，他給加州指派的22名地區法官中，14名是女性、17名是有色人種。單是在元月份，拜登已經給加州提名了六位法官，包括希望讓聖地牙哥高等法院的女法官坎特 (Judge Rebecca Kanter)，擔任加州南區的聯邦地區法官(Judge of Southern District of California)。

總統的提名需要參議院的配合，拜登初上任的兩年派任的法官比川普最初的兩年多，但接著參議院的步調慢了下來，到現在拜登的派任人數已經落後於川普，每個月只有少數幾位法官過關。

加州 川普 拜登

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