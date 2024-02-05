我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂風暴雨 舊金山1300多戶斷電 多處道路樹倒受阻

花天價酬勞請來港、梅西卻沒上場 霍啟剛要求球隊道歉

違反供水法規 大麻農場業者被罰75萬

洛杉磯訊
加州大麻種植者違反供水法規被罰75萬元。(美聯社)
加州大麻種植者違反供水法規被罰75萬元。(美聯社)

洪堡縣一名大麻種植者在州官員指控他違反保護供水、野生動物和水道的法規後，同意支付75萬元，拆除未經許可的池塘並恢復溪流和濕地。

其中50 萬元是加州因侵犯水權而被處以創紀錄罰款。 州政府官員表示，史威特（Joshua Sweet ）及其擁有和管理的公司 Shadow Light Ranch, LLC 和 The Hills, LLC 的違法行為持續了多年，而且極其嚴重，破壞了濕地和其他資源。

根據和解協議，如果上述補救工作未完成，史威特將額外支付 100 萬元。

史威特在給 CalMatters 的聲明中表示，「如果今天要支付全額罰款和補救費用，我將花掉我擁有的一切。」

「雖然我會完成和解協議，但我不認為這是公平或公正的，而且我相信我已經遭受了太多痛苦，」持有大麻種植執照的史威特在電子郵件聲明中表示，「即使在法院規定的和解會議上，他們也被問，為什麼要對一個獨立的小商人處以通常針對破壞生態系統的大公司的巨額罰款。」

在和解協議中，史威特同意他在洪堡縣產業上的開發違反了加州漁獵法和加州水資源法。

他的這些公司佔地 435 畝的土地，是大麻盛行的翡翠三角的一部分。 熊峽谷溪流域的泉水和溪流穿過陸地，最終流入南福克鰻魚河，這是風景優美的野生河流，為受威脅和瀕臨滅絕的虹鱒、奇努克鮭魚和銀鮭提供了重要的棲息地。

和解達成之際，大麻產業在合法化後仍在努力尋找立足點，而且其用水，特別是非法大麻經營的用水，變得越來越有爭議。

州水資源管制委員會執法辦公室主任（Yvonne West）韋斯特表示，史威特無權將水引至水庫並使用。 根據水務委員會的一封電子郵件，2017 年至 2020 年間，史威特為三個池塘取了約 16.2 畝呎的水，大約足以供應約 49 戶家庭一年。

大麻 加州

上一則

違規車躲警追逐釀禍 2死4重傷

下一則

台灣展館 360度完全體驗

延伸閱讀

美國現象／大麻修女 又種又賣傳「福音」

美國現象／大麻修女 又種又賣傳「福音」
電動車銷量創高 成長現隱憂

電動車銷量創高 成長現隱憂
明州總統初選 大麻黨烏龍提名39歲女

明州總統初選 大麻黨烏龍提名39歲女
風暴將臨 加州8300人搶險隊嚴陣以待

風暴將臨 加州8300人搶險隊嚴陣以待
哈們？美墨「山谷姐妹會」：推廣大麻合法化的大麻修女們

哈們？美墨「山谷姐妹會」：推廣大麻合法化的大麻修女們
青少年大麻吸得兇 罹患精神病風險高

青少年大麻吸得兇 罹患精神病風險高

熱門新聞

死者的孩子就在旁邊，用手機拍攝父親被槍殺的一瞬。（FOX5）

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

2024-01-29 20:12
華人選擇在家中使用Level 2充電，一晚上就能充滿，且省時又方便。（王先生提供）

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

2024-01-31 01:17
南加州好市多近日開始銷售台灣熱門的「芭樂檸檬綠茶」，迅速在當地華人社區引起轟動。（讀者提供）

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

2024-02-04 01:15
千年方舟風暴曾對加州和美國大西岸造成重大影響。(美國地質調局)

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

2024-02-02 01:20
南加州一對華人夫婦將舊電視放在路邊，卻引來千元罰單。（示意圖，Pexels）

華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單

2024-02-01 01:20
格蘭那達山社區，一家四口中槍身亡。（KTLA5）

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

2024-01-29 14:23

超人氣

更多 >
現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下

現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下
經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」

經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」
AI巨頭之一美超微股價飆漲 CEO梁見後現身引發熱潮

AI巨頭之一美超微股價飆漲 CEO梁見後現身引發熱潮
笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道

笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道
蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅

蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅