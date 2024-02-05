違反供水法規 大麻農場業者被罰75萬

加州大麻種植者違反供水法規被罰75萬元。(美聯社)

洪堡縣一名大麻 種植者在州官員指控他違反保護供水、野生動物和水道的法規後，同意支付75萬元，拆除未經許可的池塘並恢復溪流和濕地。

其中50 萬元是加州 因侵犯水權而被處以創紀錄罰款。 州政府官員表示，史威特（Joshua Sweet ）及其擁有和管理的公司 Shadow Light Ranch, LLC 和 The Hills, LLC 的違法行為持續了多年，而且極其嚴重，破壞了濕地和其他資源。

根據和解協議，如果上述補救工作未完成，史威特將額外支付 100 萬元。

史威特在給 CalMatters 的聲明中表示，「如果今天要支付全額罰款和補救費用，我將花掉我擁有的一切。」

「雖然我會完成和解協議，但我不認為這是公平或公正的，而且我相信我已經遭受了太多痛苦，」持有大麻種植執照的史威特在電子郵件聲明中表示，「即使在法院規定的和解會議上，他們也被問，為什麼要對一個獨立的小商人處以通常針對破壞生態系統的大公司的巨額罰款。」

在和解協議中，史威特同意他在洪堡縣產業上的開發違反了加州漁獵法和加州水資源法。

他的這些公司佔地 435 畝的土地，是大麻盛行的翡翠三角的一部分。 熊峽谷溪流域的泉水和溪流穿過陸地，最終流入南福克鰻魚河，這是風景優美的野生河流，為受威脅和瀕臨滅絕的虹鱒、奇努克鮭魚和銀鮭提供了重要的棲息地。

和解達成之際，大麻產業在合法化後仍在努力尋找立足點，而且其用水，特別是非法大麻經營的用水，變得越來越有爭議。

州水資源管制委員會執法辦公室主任（Yvonne West）韋斯特表示，史威特無權將水引至水庫並使用。 根據水務委員會的一封電子郵件，2017 年至 2020 年間，史威特為三個池塘取了約 16.2 畝呎的水，大約足以供應約 49 戶家庭一年。