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部分百年老屋遭業者棄保 屋主心惶惶

編譯廖宜怡╱綜合報導
產物保險業者停止承保部分老屋，讓屋主和居民人心惶惶。（美聯社）
產物保險業者停止承保部分老屋，讓屋主和居民人心惶惶。（美聯社）

在投保同一家產物保險公司26年後，里奇（Ruby Rich）位於舊金山的物業因為年代久遠遭到棄保

里奇表示，她這棟建於1904年、擁有三個單位的住宅，在兩次大地震中都倖存了下來，狀況一直良好。然而，自農夫保險公司（Farmers Insurance）去年修改政策，不再續保1925年之前建造的多單位住宅後，她的住宅就失去了保險。

里奇說：「我很害怕，我的房子是我主要的財產，但突然間就沒了保險。」

農夫保險表示，他們2023年起停止為美國建於1925年之前的公寓和城市屋（townhome，亦稱聯排住宅）提供保險，但這項改變只適用於「商業」保險，不影響農夫保險集團其他子公司的政策，或是屋主自住和獨棟屋的客戶。

不過，專家表示，其他保險業者可能有樣學樣，一些加州投保人已經收到保險公司提出有關其老屋維修的尖銳問題。

農夫保險發言人指出，他們決定棄保老舊的多單位住宅，主要是因為「這些住宅的損失風險比其他類型住宅高得多」，屋主自住的獨棟屋損失風險通常要小得多。

舊金山灣區的巴柏里保險經紀公司（Barbary Insurance Brokerage）總裁貝塞拉（Jerry Becerra）指出，由於線路老舊，老屋發生火災或水災的風險較高，他表示，除了農夫保險之外，其他一些保險公司也已停止接受老屋續保，但他沒有指出是哪些公司。

至於為何保險公司先選擇棄保多單位住宅，貝塞拉表示，多單位住宅居住的人數較多，電線和水管升級維修的工作也較具挑戰性。

北嶺州大（California State University Northridge）保險學教授羅素（David Russell）表示，舊屋索賠的案件通常比新屋多，因為建材年久變質或腐朽，需要升級維修的狀況較多。他說，許多保險業者這些年來都出現虧損，因此對風險開始採取較謹慎的態度。

根據舊金山土地使用資料庫的數據，舊金山至少有2萬8780棟建築建於1925年之前。里奇的家位於柏納岡（Bernal Heights）和米慎區（Mission）之間，她認為，舊金山以擁有許多愛德華時代、維多利亞時代的美麗老屋而聞名，這些老屋讓舊金山更具特色。

保險 舊金山 棄保

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