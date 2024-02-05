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舊金山芬太尼價格低易取得 毒販轉賣賺翻

編譯胡立宗／綜合報導
舊金山的芬太尼價格遠低於其他地方。圖為洛杉磯緝毒局分隊2022年查獲、市價100萬元的芬太尼。（美聯社）
舊金山的芬太尼價格遠低於其他地方。圖為洛杉磯緝毒局分隊2022年查獲、市價100萬元的芬太尼。（美聯社）

聯邦緝毒局（DEA）的資料顯示，舊金山的芬太尼售價低得嚇人，品質差的每盎司只要150元，洛杉磯的每盎司最少也要650元。這種價差誘使更多成癮者移居舊金山，而且氣溫合宜、睡在街頭也不怕凍死。低價芬太尼不但導致806人死亡，刷新舊金山的年度紀錄，也是Tenderloin與SoMa亂象的根源。

舊金山街頭可以取得的芬太尼分兩類：純度低的「regular」每盎司150元至200元；高效的「clean」或「iso」每盎司可以賣到500元至550元，1盎司又可再分成28克轉賣。舊金山標準報指出，這種價位，無怪乎從漢保德縣（Humboldt County）到沙加緬度地區的毒販都要跑到舊金山來批貨。

沙加緬度的藥頭從舊金山批來的貨，轉手賣出的價格便翻了一番，「regular」1盎司要價350元至450，純一點的每盎司更要600元至900元。洛杉磯地區鄰近毒品來源地墨西哥，但每盎司更貴，650元至1000元都有人買，然後再分裝成公克販賣。

費城的肯辛頓區（Kensington）是全美知名的毒窟，芬太尼每盎司要價1500元至2000元，每克從8元至25元都有人在賣。紐約街頭的批發價是每公斤（1000克）2萬6000元，但每克分開賣要價40元。舊金山的每公斤1萬4000元真的只能說有夠便宜。

多數時候，確實是一分錢一分貨，但在毒販眼中，只有利潤最大化這個考量，因此相對於洛杉磯產地價的芬太尼純度高達80%，舊金山的純度只剩5%至10%，雖然便宜，但是毒販加的料顯然很多。

芬太尼成癮的Benjamin Longmore告訴標準報，真正的好貨只要0.1克就能讓四、五個人high上兩次，現在在SoMa賣的芬太尼根本就是比沒勁更沒勁。但是就算再不純，成癮的人還是每三小時得哈一次。

舊金山的芬太尼問題真的有解嗎？答案可能令人失望。警方紀錄顯示，2023年5月至2024年1月的強力執法期間，共有663人因為販毒被逮，搜出2320盎司的芬太尼。

然而，同時期芬太尼的價格不漲反跌，2023年夏季的價格年減40%，因此藉由嚴格執法拉高價格的做法顯然無效。2023年全年因芬太尼而死的人數達到破紀錄的806人，似乎也對嚴格執法潑了一盆冷水。

舊金山緝毒局分隊長Brian Clark無奈地說，在舊金山田德隆區要拿到芬太尼，比洛杉磯的遊民巷容易很多，根除毒品市場困難的地方在，不管賣價多低，賣芬太尼就是能賺錢，真的是應驗了殺頭生意有人做、賠錢生意沒人做。

舊金山 洛杉磯 毒品

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