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五成購車者 最關心充電時間

編譯陳盈霖／綜合報導
電動車充電時間與成本，可能是消費者考量購買因素。（AP）
電動車充電時間與成本，可能是消費者考量購買因素。（AP）

KTLA 5電視台報導，電動車可能不適合所有購車者的原因，不再僅限於電動車充電是否足夠，與電動車一次可行駛里程數的問題。德勤（Deloitte）日前發表的一項研究發現，對美國購車者來說，充電所需的成本和時間，如今幾乎與車輛能續航的里程一樣重要。

根據該研究，50%受訪的美國購車者，認為充電所需時間是是否購買電動車一大考量，49%的受訪者將電動車可行使的里程數列為買車的問題之一，48%受訪者則將溢價列為最大考量點。

然而研究也表明，消費者對充電時間和續航里程有現實的期望。當被問及從零到80%的充電時間需多長時，43%受訪者認為21分鐘至40分鐘，32%受訪者表示11至20分鐘。

大部分受訪者預計電動車能行使的里程為300至399哩，這與電動車製造商一開始提供的產品一致，儘管價格更高，充電時間更長這兩方面恐達不到客戶期望。過去一年電動車價格本身的波動，凸顯成本溢價依然明顯。

近年來相關研究，暗示購車者優先考量事項正在改變。如2021年一項研究顯示，消費者將續航里程列為購買電動車首要考慮因素，遠遠領先充電問題。J.D. Power去年一項調查表明，充電和購買價格是消費者拒絕購買電動車主要原因，該研究也發現，近一半購車者認為，公共充電是他們不願購買的因素。

儘管缺乏基礎設施及基礎設施本身的維護和支援不善，也可能是消費者考量購買電動車因素之一，然2022年一項研究表明著，非電動車駕駛往往低估電動車能力，一旦消費者轉而購買電動車，充電本身可能不見得是那麼大的問題。

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