電動車銷量創高 成長現隱憂

加州去年電動車銷量創新紀錄，但成長速度似乎有所放緩。（美聯社）

儘管加州 民眾購買電動車 的數量再創新高，達到44萬6961輛，但年增幅度卻從前一年度的38%放緩至29%，最後一個季度更季減14%。

有媒體報導，加州新車經銷商協會（California New Car Dealers Association）公布的數據顯示，特斯拉 2023年最後一季的電動車銷量比前一年同期減少了10%，一些汽車製造商也宣布減產，或延遲新電動車車款的生產，例如，在去年擴大生產電動車後，福特今年1月宣布，將減少F-150 Lightning電動卡車的產量。

加州能源委員會（California Energy Commission）2月1日宣布，根據與他們合作在加州推廣電動車的非營利組織Veloz提供的數據，加州2023年的電動車總銷量創下44萬6961輛的新高，比2022年多出29%，但增長幅度低於2022年的38%；在2023年最後一季，加州人一共購買了10萬零3127輛電動車，比2022年同期增加8%，但比2023年第三季減少14%。能源委員會表示，第四季的銷量通常會放緩，利率上升可能是原因之一。

研究電動車市場的Atlas Public Policy創辦人尼格羅（Nick Nigro）表示，社會過渡到電動車的速度可能比一些汽車製造商和專家的預測要慢。

尼格羅說：「要知道，我們正處於百年一遇的轉型期，儘管電動車已存在約14年，但我們仍處於非常早期的階段，美國電動車銷量真正開始增加不過是近五年的事，這個行業必須調整預期並不奇怪。」

到目前為止，加州仍繼續朝著設定的目標前進：2023年電動車銷量占新車市場的25%，高於2022年的19%。根據加州規定，到2026年，加州銷售的新車必須有35%是零排放的電動車，到2030年，這一數字必須達到68%，到2035年必須達到100%。

加州轉型步伐十分重要，因為它的電動車銷量遠高於美國其他州，而且消費者快速轉型使用電動車，是減少導致氣候變遷的溫室氣體的關鍵。

不過，戴維斯加大交通研究所（Institute for Transportation Studies）所長史柏靈（Daniel Sperling）認為，不需要對福特減產F-150 Lightning過度解讀，他們可能只是減少生產不適合市場的產品罷了；事實上，減產F-150 Lightning可能還有更廣泛的財務因素，減產只是一個想辦法拖延投資的藉口。

根據加州新車經銷商協會提供的數據，特斯拉去年的汽車總銷量為23萬零589輛，高於2022年的18萬5090輛，但最後一季的銷量為4萬7592輛，少於2022年同期的5萬2782輛。分析師表示，這個現象有多個原因，例如，特斯拉汽車的轉售價在其新車標價調降後有所下跌。