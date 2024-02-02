開放部分街道飲酒 提案擴大到全加州

紐奧良Bourbon Street是當地的夜生活中心。（本報資料照片）

加州 參議員威善高（Scott Wiener）本會期再度提出公共場所可以飲酒的修正案，因為各地顯然未從疫情衝擊下恢復經濟活力，因此加州應該允許縣市政府自行劃設「娛樂區」，民眾在此區塊內可以在街頭飲用餐廳、酒吧提供的酒品。

威善高上個會期的類似法案Senate Bill 76獲得通過，但只有舊金山 地區可以劃設娛樂區，這次的提案則擴大到全州。加州以外，目前只有少數城市開放公共場所飲酒，紐奧良、曼菲斯、拉斯維加斯、沙凡納（Savannah GA）。如果這次的Senate Bill 969修正案也能過關，加州更多城市2025年元旦就可劃定公開飲酒的區域。

威善高在說明提案時表示，SB 969是為了振興經濟，因為加拿大多倫多大學的研究發現，加州大城的商業區都未恢復疫前的活力，聖荷西算是恢復最快的，洛杉磯 與舊金山仍然大不如前。因此他強調，開放特定區域的街道可以公開飲酒，且酒品來自合法業者，將能有效提振當地景氣。

2024年1月1日起已經可以在特定區域公開飲酒的舊金山，市長布里德（London Breed）認為，進一步擴大適用範圍可以促進商業活動，因此她已經為SB 969背書。聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）表態支持外並指出，只要妥切施行，SB 969能讓店家更容易舉辦提供酒品的活動。洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）則尚未回應。

不過提案依然面臨「California Alcohol Policy Alliance」、「Alcohol Problems」、「California Council on Alcohol Problems」等團體的反對，認為開放街道飲酒將使得21歲以下的青少年更容易取得酒品，而且娛樂區附近也會受到噪音等的干擾。