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法廊快報╱高速公路出口塞車 開路肩？不行

編譯胡立宗／綜合報導
就算是在高速公路出口，也禁止無故行駛路肩。(示意圖Documerica / Unsplash)
就算是在高速公路出口，也禁止無故行駛路肩。(示意圖Documerica / Unsplash)

高速公路一路都在塞車，終於要到出口了，但還是排了一排，這時前方的車突然切進路肩、揚長而去，我可以跟著做嗎？答案是不行，就算是出口還是高速公路的範圍，加州交通法規禁止在高速公路上無故行駛路肩，違規罰鍰在240元上下。

加州公路巡警局（California Highway Patrol）回覆媒體詢問時表示，除非有以下三種特殊狀況，才能使用路肩，而且還有分行駛與停靠兩種。

第一種是，前方發生事故，員警在現場指揮，引導車輛由分隔島旁或最外側的路肩快速通過。因為路肩的設計是在急難狀況下，供救難車輛快速通行的，因此沒有警察指揮，不能自己開上路肩。唯一的例外是，如果前方突然出現掉落物，或是前車突然煞停，為了避免車禍，駕駛人是可以往路肩閃避的。

第二種是，車輛故障或乘客發作，但是路肩只能停靠，不能行駛。原因之一當然是法規禁止行駛，原因之二是路肩不太會定期維修，開在上面反倒可能發生輪胎被刺破的意外，因此上了路肩後就停車、等待救助人員抵達，才是最好的辦法。

第三種是，加州部分公路設有讓車彎，且有明確標示，用意是讓慢車暫時停靠，讓後方的快車先行通過。不過Freeway與Interstate這類高速公路上通常沒有避車彎或讓車彎，一般的州道與公路才會設置。

最後，公路巡警局提醒，路肩並不是讓人接電話、回簡訊，或是換尿布用的，如果有這類非緊急的需求，應該找最近的出口離開高速公路，停車後再安全地處理。

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