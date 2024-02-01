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議員、檢察長推案 防社交媒體干擾兒童

編譯胡立宗╱綜合報導
加州議案可能對社交媒體設限。（美聯社）
加州議案可能對社交媒體設限。（美聯社）

加州參議員斯金納（Nancy Skinner）、眾議員威克斯（Buffy Wicks）、加州檢察長邦塔（Rob Bonta）1月29日聯袂宣布，將推動加州的新議案以防制兒童的社交媒體成癮。

斯金納的Senate Bill 976與威克斯的Assembly Bill 1949都已提出，SB 976正式名稱為「避免少年社交媒體成癮法」（Protecting Youth from Social Media Addiction Act），除了限制社交平台在0時至6時推播給未成年人，也禁止在上課時間發送動態消息給未成年人。

雖然兩個限制都可以在家長或監護人的同意下免除，但鑒於社交媒體對孩童無孔不入的影響力，家長同意這道門檻想必對社交媒體成為一大難題。擁有Facebook、Instagram兩大平台的Meta對此未做回應。

另外，法案也將限制持續使用時間不得超過一小時，因為多項研究發現，每天使用超過三小時就可能導致未成年人的心理傷害，包括憂鬱、焦慮、缺乏自信。另外，法案也將限制「讚」（like）的呈現方式。

三人表示，社交媒體可以保護小孩的，「但卻沒有」，許多家長都說不能再讓現況繼續下去，因此加州必須制定新法。另外，威克斯特別指出，社交媒體的設計除了增加使用者的黏著度，還可能提供不當資訊給未成年人，例如小孩搜尋了關鍵字「減肥」，平台的運算法就可能會大量提供減肥藥的廣告。

不過，如何界定「成癮」，共和黨籍眾議員帕特森（Joe Patterson）持懷疑態度。他說，他的孩子也「沉迷」（addicted to）於電子遊戲，但新法無法明確定義何為「社交媒體成癮」。

加州 眾議員 天使

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