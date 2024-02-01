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塞拉山脈積雪量 有望繼續增加

編譯林思牧╱綜合報導
加州水利人員29日檢測塞拉山脈的積雪量。（美聯社）
加州水利人員29日檢測塞拉山脈的積雪量。（美聯社）

今年元旦的時候，加州高峰的積雪少得可憐。幸好一月份來了許多場大氣河風暴，而且馬上又有雨雪降臨的大好機會，有人把這個現象比做49人隊的表現，雖然捉摸不定令人焦慮，但至少是先衰後盛的完好結局。

加州水利人員29日檢測塞拉山脈的積雪量。這條400哩長的冰凍水庫，積雪融解後提供加州三分之一的用水，因此每年冬季的積雪就是民生問題的指標。去年10月1日到年底，位於塞拉山脈中段的柏克萊加大測雪站，總共只測到35吋的積雪，有人預測這一季將會是雪荒(snow drought)。但29日卻測到105吋，也就是元旦時的三倍。

不過105吋也只是歷史平均量的61%而已但氣象專家預測2月份的上半還會是多雨的趨勢，所以還有希望讓積雪量繼續增加。加州水利官員30日到菲利浦斯測雪站(Phillips Station)去測積雪，不過這只是形式而已。如今積雪量都是用自動讀表儀器把數位資訊自動傳給電腦記錄。

國家氣象局預測，一波大風暴從周二晚到周五侵襲北加州，接著另一波會在下周日到周一再帶來雨雪。沙加緬度的氣象學家韓德(Katrina Hand)指出，郊區與市區會有路面積水的情況，開車要特別小心。有些溪流會到達洪患的階段，低窪地區居民應慎防。

這兩波是來自夏威夷的大氣河，夾帶著豐沛的水氣，到周五之前灣區各地會有一至三吋的降雨。越北的地方降雨越多，北灣大約會有三至五的雨水。山區的雨勢較大，聖他克魯茲山脈(Santa Cruz Mountains)和大蘇爾(Big Sur)會有四至六吋的雨量。

高山地區在周三會有特大的暴雪，必須裝上雪鏈行車，風速可能高達每小時50哩以上。從周二到周五塞拉山脈一共會降下二呎的新雪，蘇諾拉隘口(Sonora Pass)可達三呎，拉森山(Mount Lassen)可達五呎。

史丹福大學教授馬克思(Felicia Marcus)指出，因為地球繼續暖化的關係，加州一貫的雨季現在不是很乾就是很濕。過去的12年中，有8年是乾旱，2017和2023則是非常濕。2023年2-4月下雨下得很多，到年底時許多水庫還有很多的水，所以去年10-12月雨下得少其實是好事，否則水庫可能爆滿造成洪患。

馬克思教授預測2024年加州不會缺水，但居民還是應該節約用水，因為下一季可能就會是乾季。南加州最重要的水庫，是位於河濱縣(Riverside County)的鑽石谷湖(Diamond Valley Lake)，29日測到的水位是93%，讓水利官員十分欣喜。

加州 柏克萊加大 史丹福大學

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