州長挺拆除水壩 維持鮭魚種群

州長紐森支持水壩拆除項目以維持鮭魚種群。（美聯社）

美聯社（Associated Press）報導，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）30日承諾在其任期結束前快速推進60多個項目，以拆除或繞過阻礙鮭魚返回加州寒冷山澗的水壩。這些大壩阻礙了鮭魚回到牠們出生的河流產卵。紐森說，鮭魚是複雜生態系統的基石，並維持著原住民 部落的經濟和精神信仰。

紐森目前是州長的第二任期，被視為2024年以後民主黨總統的潛在候選人，一直努力爭取成為美國最具環保意識的州長。但他的記錄一直受到環保組織的批評，稱他的水利政策有利於大農業，卻犧牲了鮭魚和其他瀕臨滅絕的魚類物種。

加州的河流和溪流中曾經每年都有數以百萬計的鮭魚，從海洋中帶來了關鍵的營養物質，為加州帶來了豐富的自然資源。但去年，加州河流中的鮭魚數量極少，因此官方關閉了商業捕撈季節。

紐森的拆除水壩項目已經公布，並處於早期階段。紐森在計畫中表示，目標是在卸任前完成這些項目，或獲得州監管機構的批准。

與此同時，美國歷史上最大的位於加州與俄勒岡州邊界的水壩拆除項目也於上周正式啟動。在西北太平洋地區，部落及環保組織希望拆除蛇河（Snake River）河沿岸的四座大壩。

紐森還試圖讓人們關注他近年來批准的8億元項目，旨在將一些小溪和溪流恢復到自然狀態，以便鮭魚能夠在那裡生存。

紐森29日踏著厚厚的泥濘，參觀了紅木國家公園Prairie Creek溪沿岸的一個項目。這條小溪已經被改造成了一條溝渠，陡峭的石壁阻止了溪水流入洪泛平原。小鮭魚在這裡覓食和成長的時間可以長些，長得更強壯，然後再前往海洋。

紐森的環境政策受到的最大批評是河流缺水。他的鮭魚戰略包括一項備受爭議的建議，即尋求與主要農戶就他們可以從河流和溪流中抽取多少水量達成自願協議。一些環保組織稱該計畫 「弱得驚人」（astonishingly weak）。

紐森還承諾將繼續與原住民部落合作。原住民部落通常將鮭魚生活的河流視為他們的教堂。紐森四年前曾就州政府在歷史上如何對待美洲原住民部落正式道歉。他還承諾將與他們合作，圍繞鮭魚棲息地開展大量工作。