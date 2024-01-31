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夢想生校內求職 加大延後再議

編譯胡立宗／綜合報導
加大總校長德瑞克。（美聯社）
加大總校長德瑞克。（美聯社）

加州大學系統的10個校區共有29萬5000名學生，其中4000人是透過DACA方案留在美國的「夢想生」。這些沒有合法身分的學生（無證學生）是否能在加大校內兼職已成熱議話題，不過加大董事會在25日的表決中，沒有給出明確答案，僅以9比6同意2025年再議，引來旁聽民眾大罵「懦夫」。

延後再議的主要原因是，雇用無證學生可能引發法律爭議，並可能影響公部門對加大的資助。加大總校長德瑞克（Michael Drake）在投票前提醒董事，允許夢想生工作目前並不可行，實施此案將可能對加大與學生帶來明確風險。

聯邦1986年立法禁止雇用無證移民。德瑞克說，加大雇用夢想生可能導致他們遭到起訴，甚至遣送出境；同樣地，也會使加大面臨罰金與刑事罪責，還可能影響補助經費。他的結論是，加大還需要再研究可行方案。

反對延後再議的董事們紛紛表達不滿，認為此舉等於加大的倒退。曾任加州眾議員的董事John A. Pérez就說，當加大應該勇敢帶頭的時候，不該退縮，特別是把個人與體制風險置於道德之上。

歐巴馬總統任內通過DACA方案，即「童年抵美暫緩遣返」，許多不具合法居留身分的學生因此進入加大就學，且得以比照本州生付較低的學費。不過，DACA方案去年9月遭德州的聯邦法官裁定無效，目前仍在上訴中，合法性仍有爭議。

夢想生 加州大學 眾議員

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