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私密景點／聽海的聲音 浪琴與博物館

編譯胡立宗／綜合報導
浪琴正是靠著錯落於園區各處的風琴管，呈現漲潮的聲音。（取自Exploratorium網站）
浪琴正是靠著錯落於園區各處的風琴管，呈現漲潮的聲音。（取自Exploratorium網站）

位在舊金山海港區、相距4哩的博物館與裝置藝術間有什麼共通點？答案是都要憑感覺。

Northern Waterfront第15碼頭的「探索博物館」（Exploratorium），成立的意義就於讓每一個人親身體會科學研究的快樂。不論是電流原理、離心力、潮汐作用、光學幻影，在博物館都是能夠親身體會、甚至實際動手的展覽項目，所以此地常常成為學生校外教學的目的地。

粒子物理學家法蘭克・奧本海默（Frank Oppenheimer）1969年創立時，博物館原本位於藝術宮（Palace of Fine Arts），2013年才遷到現址。創辦人的姓很特別？是的，他正是原子彈之父、Julius Oppenheimer的弟弟，年輕時也參加了曼哈頓計畫。

探索博物館4 哩外Marina Green Drive終點的「浪琴」（Wave Organ），與博物館的關聯除了都要親臨現場才能體會之外，還有浪琴的經費是由法蘭克・奧本海默所募到的，不過開工時他已經過世。但他的好搭檔、探索博物館資深藝術家理查斯（Peter Richards）不但設計浪琴，還與雕刻家岡薩雷斯（George Gonzalez）合力讓浪琴在1986年成真。

浪琴的本體其實是一整個藝術園區，由各色各樣的裝置藝術組合而成，乍看之下會以為是古希臘的神殿或祭壇。錯落其間的25根風琴管就像是25個巨大海螺，在漲潮時因為水位與空氣的變化，發出各種音色，身在其間就能「聽懂」漲潮是怎麼一回事。正因為要聽到浪琴的演奏必須得靠潮汐，因此要去探訪前，先到NOAA網站查詢當地的漲潮時間才不會撲空。

博物館 奧本海默 曼哈頓

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