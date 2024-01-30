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解決遊民與毒癮氾濫 紐森擬發公債遭反對

編譯林思牧╱綜合報導
紐森大力推動的1號提案幾乎鐵定過關。(美聯社)
紐森大力推動的1號提案幾乎鐵定過關。(美聯社)

3月5日加州初選的選票上，有一個紐森州長大力支持的1號提案（Prop 1），主旨是發行巨額公債興建精神疾病治療所和遊民住宅。現有小型精神疾病治療機構大力反對。但支持該案的人士已籌到1420萬競選經費，反對方則只募到1000元。

1號提議案又稱為「心理健康計畫」(mental health initiative)，如果投票通過將發行64億元的公債，用來興建精神疾病治療所和遊民住宅，另外還將對高收入者加徵一種新稅，把收到的稅金分配給提供精神疾病治療的機構。紐森的長期盟友大力出資支持1號提案，包括醫療保健機構、工會和原住民部落。

反對該計畫的主要是小型的精神病院和接受這些機構服務的病人，他們組成「加州人反對1號提議案」(Californians Against Proposition 1)，希望把這項提案打敗。這些人擔憂本案若通過，會把現有的系統打亂，它們得到的經費會大幅減少，可能只會有過去的50-60%。

1號提案支持者已得到1420萬的競選經費。Sutter Health捐了115萬，凱薩醫療網(Kaiser Permanente)捐了100萬，加州醫院協會(California Hospital Association)捐了100萬。另外，在蘇諾瑪縣南區賭場的格拉頓印地安人聯合部落(Federated Indians of Graton Rancheria)捐了150萬元，是本案政治獻金最高的組織。

提供政治獻金當然有它的作用，格拉頓印地安人聯合部落跟紐森一向關係密切。2021年反紐森的人要罷免他，而且初期的聲勢非常浩大。該部落提供75萬元政治獻金給紐森，幫助紐森擊退強敵保住大位。

紐森認為，1號案可以解決加州的兩大危機：處處遊民與鴉片毒癮氾濫。本案將興建4350個居住單位，以及6800個精神疾病與毒癮的治療席位，居住單位中有一半保留給退伍軍人。但花費巨資真的能解決問題嗎？研究指出，加州有17萬1000位遊民，其中有6%是退伍軍人，目前治療精神疾病的床位短少8000張病床。

反對者中包括加州女性選民聯盟(League of Women Voters of California)。她們認為，本案沒有詳細考慮成本與效益。精神疾病、毒癮和遊民問題都很複雜，不是只要丟出巨金就能解決的。不過照目前的情勢來看，這項提案幾乎可鐵定過關。

紐森 加州 遊民

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