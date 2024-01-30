我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州高鐵列車加設餐車、遊戲區 還有包廂座、頂級座

「媽媽，我出車禍」 AI合成兒哭聲 灣區婦險遭詐

法規更嚴、加徵2稅 推升加州高油價

編譯胡立宗／綜合報導
加州油價總是比其他地方還貴。（美聯社）
加州油價總是比其他地方還貴。（美聯社）

油價格已經從2022年秋季的高峰一路下滑，但加州每加侖平均油價總是高於全美平均值。為何加州的油價總是比其他地方貴？CNN指出原因有三，一是加州環保法規要求特殊配方，二是符合加州規定的煉油廠越來越少，三是同時徵收貨物稅與消費稅。

不過弔詭的解決之道可能已經出現：加州將在2035年禁止販售燃油車，仍然需要加油的車將會越來越少。

・空汙問題：

洛杉磯地區早在1943年就已經出現霧霾（smog），直到1966年才制定排氣法規，並由當時的州長雷根簽署生效。就算聯邦1970年實施「乾淨空氣法」（Clean Air Act），但加州依然自行其是，空汙規定比聯邦還嚴。

因此誕生的產物就是加州特有、號稱全球最乾淨的燃油，比一般燃油每加侖貴上10分，但是值不值得或許可以從客觀事實判斷，30年前從洛杉磯市區看不到郊外的高山，但現在可以。雖然如此，但是加州某些城市的空汙指數仍然居高不下。

・煉油廠少

全美油價比加州貴的只有夏威夷州，但CNN說這恐怕是地理位置所造成的。但加州除了特殊配方，還有另一個推升油價的原因：能夠產製加州配方的煉油廠越來越少，目前只剩11個。它們供應加州90%的燃油。

加州油價2022年一度飆到每加侖6.50元的原因之一就是部分煉油廠停產。不過，這個問題可能只是暫時的，因為2035年加州就停售燃油汽車了。

・兩稅並徵

聯邦能源資訊管理局（Energy Information Administration）資料顯示，加州是燃油課稅最重的州，除了各州都課的「貨物稅」（excise tax），加州還另外加徵「消費稅」（sales tax）。

以加州1月26日每加侖的平均油價4.49元為準，德州2.75元，奧克拉荷馬州只要2.66元。

不過還有一個隱藏因素，加州人似乎更愛有品牌的燃油，Chevron、Shell或Mobil，而不願意用Costco和Safeway的「無牌」燃油。柏克萊加大哈斯商學院（Haas School of Business）的主任伯倫斯坦（Severin Borenstein）就說，加州人在用油上似乎不願貨比三家。

加州 油價 洛杉磯

上一則

酒店淪遊民所 深圳新世界挨告

下一則

加州高鐵列車加設餐車、遊戲區 還有「包廂座」、「頂級座」

延伸閱讀

看到加州高鐵內裝設計 直覺讚歎一聲「哇」

看到加州高鐵內裝設計 直覺讚歎一聲「哇」
「媽媽，我出車禍」AI合成兒哭喊聲 灣區婦險遭詐1.5萬

「媽媽，我出車禍」AI合成兒哭喊聲 灣區婦險遭詐1.5萬
多華人團體 支持Susan Rubio選聯邦眾議員

多華人團體 支持Susan Rubio選聯邦眾議員
汽車保險 估今年將大漲一成

汽車保險 估今年將大漲一成
社區治安差 更多華人買槍自保

社區治安差 更多華人買槍自保
加州地下水枯竭 全球最快

加州地下水枯竭 全球最快

熱門新聞

Bryn Spejcher吸食大麻引精神病發作，連刺男友108刀致對方死亡。（范杜拉縣地方檢察官辦公室）

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

2024-01-24 14:14
死者的孩子就在旁邊，用手機拍攝父親被槍殺的一瞬。（FOX5）

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

2024-01-29 20:12
美國聯合航空從三月份的定期航班列表中取消了161次飛往中國的航班（記者趙健/攝影）

聯合航空大規模削減中國航班 三月猛砍68%

2024-01-23 18:19
豪宅內一群人被戴上手銬，站在戶外露台。（取自KTLA5）

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

2024-01-27 17:40
黑色SUV周圍滿是彈殼。（畫面取自KTLA電視台）

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 屍體死狀慘

2024-01-24 23:49
格蘭那達山社區，一家四口中槍身亡。（KTLA5）

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

2024-01-29 14:23

超人氣

更多 >
亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方
低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉

低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉
多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返
戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由

戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由
洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺