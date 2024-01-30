法規更嚴、加徵2稅 推升加州高油價

加州油價總是比其他地方還貴。（美聯社）

燃油價 格已經從2022年秋季的高峰一路下滑，但加州 每加侖平均油價總是高於全美平均值。為何加州的油價總是比其他地方貴？CNN指出原因有三，一是加州環保法規要求特殊配方，二是符合加州規定的煉油廠越來越少，三是同時徵收貨物稅與消費稅。

不過弔詭的解決之道可能已經出現：加州將在2035年禁止販售燃油車，仍然需要加油的車將會越來越少。

・空汙問題：

洛杉磯 地區早在1943年就已經出現霧霾（smog），直到1966年才制定排氣法規，並由當時的州長雷根簽署生效。就算聯邦1970年實施「乾淨空氣法」（Clean Air Act），但加州依然自行其是，空汙規定比聯邦還嚴。

因此誕生的產物就是加州特有、號稱全球最乾淨的燃油，比一般燃油每加侖貴上10分，但是值不值得或許可以從客觀事實判斷，30年前從洛杉磯市區看不到郊外的高山，但現在可以。雖然如此，但是加州某些城市的空汙指數仍然居高不下。

・煉油廠少

全美油價比加州貴的只有夏威夷州，但CNN說這恐怕是地理位置所造成的。但加州除了特殊配方，還有另一個推升油價的原因：能夠產製加州配方的煉油廠越來越少，目前只剩11個。它們供應加州90%的燃油。

加州油價2022年一度飆到每加侖6.50元的原因之一就是部分煉油廠停產。不過，這個問題可能只是暫時的，因為2035年加州就停售燃油汽車了。

・兩稅並徵

聯邦能源資訊管理局（Energy Information Administration）資料顯示，加州是燃油課稅最重的州，除了各州都課的「貨物稅」（excise tax），加州還另外加徵「消費稅」（sales tax）。

以加州1月26日每加侖的平均油價4.49元為準，德州2.75元，奧克拉荷馬州只要2.66元。

不過還有一個隱藏因素，加州人似乎更愛有品牌的燃油，Chevron、Shell或Mobil，而不願意用Costco和Safeway的「無牌」燃油。柏克萊加大哈斯商學院（Haas School of Business）的主任伯倫斯坦（Severin Borenstein）就說，加州人在用油上似乎不願貨比三家。