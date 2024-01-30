研究發現:長新冠血液發生變化 有助診斷治療

國際科學家小組髮現長新冠患者的血液發現了明顯的變化，有助於診斷並治療這種形態不一的神秘疾病。（美聯社）

據「信使報」（Mercury News）報導，一個國際科學家小組發現，長新冠（long COVID）患者的血液發現了明顯的變化。該發現有助於診斷並治療這種有多種形式的神秘疾病。

18日發表在「科學」（Science）雜誌上的這項重要研究，揭示了人體爲應對炎症而產生的蛋白質的變化。這種變化可能在感染數月後仍然存在。它還能檢測 到血凝塊和組織損傷。

由來自紐約市西奈山（Mount Sinai）Icahn School of Medicine醫學院、瑞士、瑞典 和倫敦的科學家組成的研究小組冩道：「與健康患者相比，我們發現了在急性感染後六個月仍未痊癒的長期 COVID 患者的共同模式。」

長新冠是一種包括疲憊、偏頭痛、腦霧和噁心在內的症狀群，診斷並找到有效的治療方法是非常必要的。

儘管其發病率難以估計，但調查表明，5.3% 到 7.5% 的病毒感染者可能會患上長新冠。接種的疫苗 越多，感染的可能性就越小。根據最近的一項研究，接種一劑疫苗可將風險降低 21%，接種兩劑疫苗可將風險降低 59%，接種三劑或更多疫苗可將風險降低 73%。

導致長新冠的原因，是在初次感染後很長時間，免疫反應並沒有停止抵抗。而目前亟需針對長新冠的診斷測試和治療方法。

新發現之所以重要，是因為它們顯示了功能障礙，為潛在的治療方法甚至可能的疾病機制指明了方向。這篇論文將急性感染期間發生的變化與血細胞功能指標的長期異常聯繫起來，從而加深了人們對長新冠的理解。

研究小組發現，長期患有 COVID 的患者體內對抗病毒等病原體的蛋白質系統發生了變化。這些蛋白質的失調可能是導致長新冠患者體內出現微小 「微凝塊 」（microclots）的原因。這種失調也見於其他與感染有關的頑固性疾病患者，如慢性疲勞綜合特徵。這些特徵表明了潛在的干預措施，如抗炎藥和抗凝血劑可能有所幫助。

儘管這項研究代表着人們在了解長新冠的科學方面又向前邁進了一步，但它不會立即改變診斷或治療這種疾病的方法，需要在更大規模的研究中投入更多資金，在這些發現的基礎上進行臨床試驗，以檢驗改變這裡發現的一些異常是否會帶來症狀上的益處。科學家們希望這些發現能在將來應用到臨床中。