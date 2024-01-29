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加州地下水枯竭 全球最快

編譯組／綜合報導
研究發現加州地下水枯竭速度全球最快。（NBC電視新聞畫面）
研究發現加州地下水枯竭速度全球最快。（NBC電視新聞畫面）

根據日前發表的研究，加州六個地區躋身世界上含水層下降最快的地區之列，表明寶貴的地下水儲量持續受到威脅。

在全球範圍內，當地缺水導致了移民、貧窮、飢餓和暴力，而在加州，它引發了長達數十年的關於如何阻止種植者過度抽水的監管鬥爭。

西班牙、伊朗、中國和智利的含水層位居地下水位下降最快的100個地區之首。 加州聖塔芭芭拉北部的庫亞馬谷 (Cuyama Valley) 在全球排名第34位。 它的地下盆地每年下降近呎。居民、農民甚至學區都陷入了與胡蘿蔔種植者的法庭鬥爭中。胡蘿蔔種植者就地下水權起訴了他們。

加州大學和瑞士研究人員領導的研究表明，聖荷昆谷的另外四個盆地和聖地牙哥東北部的一個盆地也躋身前 100名，水位每年下降近四呎。研究成果發表在「自然」雜誌上。

美國只有另外兩個盆地進入前100名：菲尼克斯附近的希拉灣 (Gila Bend) 和愛達荷州的米爾溪 (Mill Creek)。

研究合著者、加州大學聖塔巴巴拉分校副教授賈塞奇科（Scott Jasechko）表示：「加州地下水位下降的速度確實是世界上最高的。」

地下水位驟降會導致飲用水井乾涸。 溪流可能會減少和消失，乾燥的土地可能會下沉和塌陷，導致含水層的儲存能力縮小，並損壞道路、建築物、堤壩和其他地面結構。

在加州，經過多年的乾旱和過度抽水，數千口井已經乾涸。在最近的乾旱期間，這種情況從聖荷昆河谷蔓延到沙加緬度河谷。

聖荷昆谷部分地區的土地下陷嚴重，損壞了將河水輸送到南加州，迫使運河花費至少1.87億元進行修復，並需要數百萬元來加固堤壩在下沉的科科倫鎮周圍，保護它免受洪水侵襲。

研究人員分析了40多個國家的17萬多個地下水井，並報告地下水位加深普遍加速。他們表示，這凸顯了迫切需要採取更有效的措施。

這項研究支持長期以來令水資源觀察者擔憂的觀察結果。戴維斯加大名譽教授福格（Graham Fogg）說，研究的主要貢獻是讓人們更加關注地下水枯竭和過度抽取這一全球性問題。

福格表示，對於地下水，如果不加以管理和監管，在很多情況下就會被濫用。 如果這種濫用持續足夠長的時間，一些盆地的水就會枯竭。

加州大學 洪水 愛達荷州

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