州長促法院 維持攻擊性武器禁令

州長紐森日前發表聲明，敦促第九巡迴上訴法院維持加州的攻擊性武器禁令。圖為加州顧客在槍店購槍。(美聯社)

在有關控制攻擊性武器的米勒訴邦塔案(Miller vs Bonta)在法庭進行口頭辯論之前，州長紐森 日前發表聲明，敦促第九巡迴上訴法院維持加州 的攻擊性武器禁令。

聲明指出，法院有一個簡單的選擇：維護國家最好的工具之一，以保護人們免受槍枝暴力的侵害，或以極端主義槍枝遊說團體的名義將數百萬人置於危險之中。當槍枝成為我們孩子的最大殺手時，我們的街道和社區就沒有攻擊性武器的立足之地。

州長辦公室指出，加州的槍枝安全領導力體現在根據吉福茲法律中心和Everytown的數據，加州的槍枝法在全國排名第一。如果每個州都效仿加州的槍枝安全政策，預計未來10年內將挽救近30萬人的生命。加州的槍枝造成死亡率比全國平均水平低43%。根據CDC的數據，加州的槍枝死亡率在全國排名第44位，每10萬人中有8.5人因槍枝死亡，大大低於密西西比州、俄克拉荷馬州和德州 等州。

戴維斯加大暴力預防研究計畫數據，自2016年以來，加州紅旗法（red flag laws）幫助阻止了至少58起潛在的大規模槍擊事件。根據加州司法廳的數據，加州婦女和兒童的槍枝兇殺率遠低於全國其他地區。2018年至2022年，加州女性受害者的槍枝兇殺率比全國平均低46%，14歲及以下兒童受害者的槍殺率比全國平均低57%。

自2019年以來，加州加強了全國領先的槍枝安全法，讓加州人更容易起訴非法攻擊性武器製造商和將這些武器帶入社區的人，並允許對槍枝行業不負責任者提起訴訟，加強對幽靈槍的禁令，並限制向未成年人行銷。 加州是美國第一個呼籲召開槍枝安全制憲會議的州。