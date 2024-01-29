汽車保險 估今年將大漲一成

電動車在加州是保費最貴的車種。（Tesla網頁）

通貨膨脹增幅雖然縮小，但是累積起來的漲幅仍然驚人，特別是對汽車來說，2024年的買、修、換都會更貴，一樣會更貴的還有汽車保險 。貸款平台LendingTree指出，就算2023年一點事故都沒有、也沒收到罰單，加州 車險2024年還是平均會漲11.5%，且電動車保費 高於汽油車。

南加的車險保費已經高於加州其他地方，洛杉磯縣又是大本營，全州最貴的30個城市都在洛縣。比佛利山（Beverly Hills）車險年費居冠、3048元；其後四名為泰山納（Tarzana）、范奈司（Van Nuys）、西好萊塢（West Hollywood）、北好萊塢（North Hollywood），年費2900元起跳。

洛縣最便宜的地方是布倫塢（Brentwood），年費1788元。加州最便宜的在北加沙斯塔山（Mount Shasta）年費1300元。

不過比起某些地方，加州還不是最貴的。LendingTree指出，全美平均漲幅在12.5%以上，內華達州高達28%。以金額來說，密西根州的均價最高、年費4416元，佛州也要2988元。

漲幅大小的部分原因在於各州保險局與保險公司的議價能力。加州算是最為保護車主的，所有費率調整都必須循公開方式交給加州保險局（Department of Insurance）。但是保險公司也不是省油的燈，雖然初次費用壓低，但是收到一張罰單，保費可能就會調漲100%以上，所以2024年駕駛人的座右銘都該是「小心再小心」。