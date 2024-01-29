保險危機擴大 停止新房保再添一家

為應對持續的保險危機，加州保險廳長萊拉（Ricardo Lara）制定了 「可持續保險戰略」。（加州保險廳官網）

舊金山 紀事報（Chronicle）報導 ，隨著另一家公司暫停在加州 接受新的保險 業務，加州的房屋保險選擇很快將進一步減少。

Hartford金融服務集團公司（Hartford Financial Services Group Inc.）將從2月起停止提供新的加州房主保險。公司與樂齡會（AARP）聯合推出的房屋保險計畫也在削減之列。符合該公司承保準則的現有保單將繼續續保。

根據Hartford的一份聲明，加州獨有的變化，是由於 「其獨特的挑戰要求我們重新考慮在加州承保新的房主業務的可行性，基於這些挑戰和我們對趨勢的分析，我們決定停止提供新的屋主保單。」

加州第103號提案要求政府批准保險費率的上調。

Hartford一位發言人表示，公司需要有能力為房主保險定價，以應對他們所防範的風險，並表示，費率充足性和監管改革對於恢復市場穩定都至關重要。

一些公司以野火風險為由，限制在加州投保房屋保險，Hartford只是其中最新的一家。近幾個月來，隨著保險公司數量的減少和保單價格的上漲，房主們一直在努力為自己的房屋尋找承保範圍。

根據加州保險廳的數據，自2022年以來，加州房屋保險市場排名前12位的保險公司中有7家暫停或限制了新業務，其中包括停止承保新保單的State Farm保險公司和Allstate保險公司。

根據保險廳2022年的數據，Hartford占據了加州約0.9%的房主保險市場份額。

為應對持續的保險危機，加州保險廳長萊拉（Ricardo Lara）制定了 「可持續保險策略」（Sustainable Insurance Strategy），要求保險公司在野火高風險地區承保至少85%的全州市場份額。該策略將於12月實施。

Hartford在解釋暫停的聲明中指出，公司將密切關注萊拉的努力。

據該公司稱，Hartford將繼續在加州承保所有其他現有保險產品，包括商業保險和個人汽車保單。