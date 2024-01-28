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2021年迪克西山火 PG&E4500萬和解 仍稱安檢沒疏漏

編譯胡立宗／綜合報導
普魯默斯縣的格林維爾在2021年的迪克西大火中幾乎燒光。（美聯社）
普魯默斯縣的格林維爾在2021年的迪克西大火中幾乎燒光。（美聯社）

2021年的迪克西野火（Dixie Fire）是加州災損第二大的火災，延燒百日造成北加96萬3309英畝土地焚毀，事發原因據信是太平洋瓦斯電力公司（Pacific Gas and Electric，簡稱PG&E）的電力設備遭樹木壓毀所致。

爭訟多時後，太平洋瓦電近日以4500萬元與加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）和解，不過太平洋瓦電仍然強調，他們的安檢沒有疏漏。

太平洋瓦電近年來多次與野火（也稱山火）災損扯上關係，除了迪克西野火共燒毀1300棟建物，包括幾乎全毀的普魯默斯縣（Plumas County）格林維爾（Greenville），2018年的坎普山火（Camp Fire）導致85人死亡，2019年的金凱德大火（Kincade Fire）罰款1億2500萬元，同年的Easy Fire賠償100萬元，2020年又因Zogg Fire賠償5000萬元。

太平洋瓦電25日聲明承諾，未來將專注於防制山林火災，除了在火災風險升高的時間切斷電力供應，還會將1萬哩的地上線路改為地下化。

至於4500萬元的和解金，公用事業委員會表示，其中4000萬元將用於改善電力供應系統的安全度，包括定期檢查與防護措施。另外250萬元將歸入加州基礎基金，250萬元則補助受到影響的部族。

太平洋瓦電發給CNN的聲明則說，他們將致力於完善用戶與社區的安全措施，也已經與受災的五個縣、無數的個人與家庭達成共識。不過，雖然太平洋瓦電同意加州消防局（Cal Fire）的看法，即樹木倒塌導致迪克西野火，但他們確實做到謹慎營運，「沒有證據可以顯示太平洋瓦電怠忽職守或故意造成野火」，一切的安檢都依照公用事業委員會的規定執行。另外，太平洋瓦電也強調，和解金不會轉嫁給用戶。

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