中谷遊民精緻洞穴 清出7600磅垃圾 竟還有藝術品

周末當地政府和志願者以安全為由，清除了中谷的無家可歸者在河岸上挖掘出並居住其中的洞穴。（電視新聞截圖）

據「紀事報」（Chronicle）報導，加州 官員們說，日前當地政府和志願者以安全為由，清除了中加州中央山谷（Central Valley）的無家可歸者在河岸上挖掘出並居住其中的洞穴），並清出7600磅垃圾。

據哥倫比亞廣播公司 CBS沙加緬度（Sacramento）頻道報導，在莫德斯度（Modesto）地區Tuolumne河沿岸的八個洞穴中居住的人，將這些洞穴改造成了 「精緻 」臨時住所。據報導，這些住所包括家具、架子和藝術品，還有壁爐，甚至還有一個刻在洞壁上的火爐。

CBS 記者阿波達卡（Tori Apodaca）說：「從上面根本看不到它們。」她站在河邊從地下砌出的粗糙台階最頂端，台階一直通向洞穴。CBS曾在 2022 年報導過同一地點的洞穴，但阿波達卡說，從那時起，這些洞穴變得更加錯綜複雜。

莫德斯度警方說，他們接到洞穴警報後，告訴居住者他們將在一周內清理洞穴，並為他們提供 各種服務，幫助他們 搬出洞穴。目前還不清楚有多少人接受了這種幫助。

上周末，警方與當地的一個志願者團體合作清理了該區域，並表示他們清除了7600磅垃圾。

警方在社交媒體中寫道：「這一特殊區域一直受到流浪者和非法營地的困擾，由於這些營地實際上是在河岸上挖掘的洞穴，因此引起了人們的關注。」

莫德斯度市在一份聲明中說，出於安全考慮，市政府官員隨後設置了路障和臨時圍欄，將該區域封鎖起來，並將增設禁止擅入的標誌牌。官員們還計劃增加執法人員、消防部門和市政工作人員的人數，以監控該地區。

官員們說，需要避難所或服務的人可以 「根據要求 」（upon request）從市政府獲得資源。聲明說：「市政府認識到，不僅要解決當前的安全風險，還要努力找到永久消除這些洞穴的綜合解決方案。我們的承諾，是在考慮到周邊地區結構安全的同時，盡職盡責地處理這一情況。」