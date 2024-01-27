我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

洛杉磯時報創立142年 首位女執行主編上任 有台灣背景

被嫌沒人情味體驗差 自助結帳惹民怨

編譯胡立宗／綜合報導
研究發現，消費者愈來愈不喜歡自助結帳。（畫面來自CNN Wire報導）
研究發現，消費者愈來愈不喜歡自助結帳。（畫面來自CNN Wire報導）

自助結帳在1990年代開始流行之後，雖然店家因此省下雇用收銀員的人事成本，但另一種「成本」卻開始愈來愈高，意即顧客忠誠度。賓州爵克索大學（Drexel University）的研究發現，自助結帳會讓消費者覺得店家把應盡義務推給他們，使得消費體驗變差，也不願意再來這家買東西。

爵克索大學研究團隊發表在「Journal of Business Research」的報告顯示，反倒是收銀員服務的傳統結帳方式，使顧客覺得有被服務到，再回這家店買東西的比率也高。最大的差異，除了掃描商品、刷卡、打包由自己改成收銀員代勞，收銀員當場處理問題、親切溝通更是為店家加分的人情味因素，而且自助結帳處都會設一堆監視設備，讓人覺得隱私不受尊重。

因此，Walmart在2024年開始移除新墨西哥州部分分店的自助結帳機台；ShopRite在德拉瓦州顧客抱怨後，乾脆移除一家分店的全部自助結帳機台；英國的連鎖超市Booths則決定，除了兩家分店保留自助結帳，其他店通通移除。

Five Below與Dollar General則是決定回頭增加收銀員；Target限制購物品項在十件以內者才能自助結帳；Costco在自助結帳區增加人手，不過不是為了協助結帳，而是過濾非會員冒用會員卡結帳。

當然，在顧客忠誠度外，業者還有更實際的考量：自助結帳的商品損失率兩倍於人工結帳。CNN的報導指出，另一項研究發現，美國、英國、歐盟採用自助結帳的商品損失率為4%，兩倍於業界平均，原因包括顧客不經意的結帳錯誤，以及竊賊刻意鑽自助結帳的漏洞。

新墨西哥州 德拉瓦州 歐盟

上一則

辣椒青檸玉米捲…Trader Joe's年度商品 華人追捧

下一則

保費大漲如何買 專家3招教戰

延伸閱讀

你可能沒聽過的連鎖超市 剛獲選為全美最佳

你可能沒聽過的連鎖超市 剛獲選為全美最佳
遏借卡 好市多增設會員刷卡機 不符頭像禁入

遏借卡 好市多增設會員刷卡機 不符頭像禁入
洛縣華人夫妻共用一張卡 遭攔截

洛縣華人夫妻共用一張卡 遭攔截
好市多嚴打「借會員卡」入口將設刷卡機

好市多嚴打「借會員卡」入口將設刷卡機
好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求
台護理女神賣場秀「原味褲變髮帶」紅到美國 網敲碗：來Walmart表演

台護理女神賣場秀「原味褲變髮帶」紅到美國 網敲碗：來Walmart表演

熱門新聞

Bryn Spejcher吸食大麻引精神病發作，連刺男友108刀致對方死亡。（范杜拉縣地方檢察官辦公室）

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

2024-01-24 14:14
消費者可評估升級好市多黑鑚卡金星會員是否值得。（好市多官網）

好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算

2024-01-21 21:56
美國聯合航空從三月份的定期航班列表中取消了161次飛往中國的航班（記者趙健/攝影）

聯合航空大規模削減中國航班 三月猛砍68%

2024-01-23 18:19
王子點心的包子很好吃。（記者張宏／攝影）

聖谷中餐戰場 華人餐廳新玩法

2024-01-19 01:17
黑色SUV周圍滿是彈殼。（畫面取自KTLA電視台）

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 屍體死狀慘

2024-01-24 23:49
華女使用丈夫的好市多會員卡購物，結帳時被攔截。（記者邵敏／攝影）

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

2024-01-18 22:11

超人氣

更多 >
認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果

認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果
倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方
對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化
退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事

退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事
「繁花」爺叔一度想棄演…游本昌回應暴紅 只說了8個字

「繁花」爺叔一度想棄演…游本昌回應暴紅 只說了8個字