遠距出庭永久立法 正反聲音拉鋸

愈來愈多加州人希望遠距出庭，但立法者遲遲不允。(美聯社)

Cal Matters報導，加州民主黨 參議員烏姆伯格（Tom Umberg）表示，律師、原告、被告和證人一起通過Zoom遠程參與法庭聽證會，對解決加州法院系統的積壓問題，以及對於那些因某種原因必須出庭的加州普通民眾來說，非常有益。

他說，他們可以通過手機或電腦登錄出庭，而不用請一天假去法院耗費時間。律師也可以減少對客戶收費，因為他們不必每小時花費數百元驅車往返法院，參加占法院日常日程大部分時間的例行程序聽證會。接受加州司法委員會（Judicial Council of California）調查的人中，有96%的人表示他們獲得遠程出庭積極體驗。

然而，自2021年以來，立法者只是每年都將疫情 時期的視頻訴訟計畫，臨時延長一兩年。最近一次延期是烏姆伯格提出的SB92號法案，將允許刑事法庭訴訟繼續通過視頻進行一年。

反對永久通過該法案的，主要是公辯律師協會和加州最有影響力的工會之一，加州服務業雇員國際工會（Service Employees International Union California）。該工會代表著34個縣約1萬5000名審判法庭工作人員。在民主黨的競選活動中，SEIU的州委員會和地方附屬工會，為加州現任議員的競選活動提供了超過910萬元的資金。

反對者表示，他們不反對在某些情況下使用視頻出庭，尤其是在例行程序問題上。但對於更嚴重的訴訟程序，他們憂心被告公平性和正式法庭記錄準確性，更廣泛地說，對維護司法系統的誠實性表示擔憂，反對方認為視頻證據會導致證人和被告的非人化、法庭記錄員無法清楚地看到或聽到通過視頻呈現的內容等理由。

烏姆伯格說，為了解決這些問題和其他問題，他的待決立法要求在使用遠程視頻技術進行刑事聽證時，法庭記錄員必須在場。如果音頻不清晰，法庭記錄員還可以隨時暫停聽證。此外，烏姆伯格還表示，被告可以選擇親自出席聽證會。