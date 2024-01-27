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議員擬提案 警察少跑法院多護治安

編譯林思牧／綜合報導
加州共和黨官員正設法修改州法，讓正規警員可以多做維護治安的工作，少去法院出庭作證。（美聯社）
加州共和黨官員正設法修改州法，讓正規警員可以多做維護治安的工作，少去法院出庭作證。（美聯社）

加州預算面臨巨額赤字，警政單位勢必無法增雇警察。加州保守地區的官員正設法修改州法，讓正規警員可以多做維護治安的工作，少去法院出庭作證。

州法規定，非正規警察的「社區服務官員」(community service officer)可以跟罪案目擊者面談，但卻不能出庭作證，把目擊者說的話告訴陪審團。當犯罪案件到庭審的時候，可攜帶槍械、有逮捕權力的警察，必須再跟目擊者面談，然後到法庭上作證，代表這些時間裡警察不可能在社區中執法。

位於加州首府沙加緬度北邊約200哩的瑞定(Redding)及周圍地區，都是相當偏僻的農牧地帶，居民以保守白人居多。瑞定市警局局長巴納(Brian Barner)一向對不准社區服務官員出庭作證的法規，感到疑惑，既然准他們跟目擊者面談，為什麼要浪費正規警察的時間再面談然後出庭？

巴納局長與各地區跟他想法一致的警政領導結盟，向代表瑞定的州參議員達利(Brian Dahle)會商。加州共和黨在2021年提出罷免紐森州長的提案，當時想取代紐森的人選就是達利，那項罷免案最後失敗。競選中達利最主要的政見之一，就是抨擊紐森對打擊犯罪採取軟弱的行動。

日前州參議會的公共安全委員會以些微多數通過達利的提案，允許它進入全會討論表決。如果本案最後通過並由州長簽署，加州各級警察單位中不穿警服、無逮捕權的平民官員，將可在初級聽證(preliminary hearings)中作證。

達利提出的SB 804法案若生效，將修改1990年選民投票通過的115號提案(Proposition 115)。115號提案的年代，警察機關的警力充足。從1990年至今，加州已多出1000萬居民，但如今各地的警察數目還不及1991年的水平，而要維持治安必須有足夠的警員在巡邏，給罪犯不敢妄動的嚇阻功效。

不過SB 804面臨嚴峻的挑戰，這項由共和黨議員起草的法案，必須在參眾兩會都有多於三分之二的票數才能過關，而目前兩會都被民主黨掌握。在上個會期中，共和黨起草的法案只有23%的成功率，但民主黨的卻有43%。

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