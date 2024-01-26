加州高速公路槍擊案 去年大幅減少21%

圖為此前警方公布880公路槍擊案造成華裔男嬰死亡的嫌犯車輛。(電視新聞截圖)

加州 州長紐森 辦公室24日宣布，全加州高速公路槍擊 案數量全年有大幅下降。加州公路巡警（ CHP）當天公布的最新數據顯示，全加州經證實的高速公路槍擊案數量，從 2022 年的 349 起下降到去年的 274 起，比前一年減少了 21% 以上，比疫情期間的最高值減少了38%。

州長紐森說： 「雖然這一下降趨勢標誌著有進步，但我們要清楚：槍枝暴力造成的生命損失太多了。加州將繼續堅持不懈地改善公共安全，減少槍枝暴力，並投資於那些能帶來實際效果的明智的打擊犯罪戰略。」

紐森州長成立了CHP的加州公路暴力特別工作組（Highway Violence Task Force），以應對州公路上暴力犯罪的增加。在 2021 年的疫情高峰期，加州共發生 447 起槍擊事件，造成 16 人死亡，88 人受傷。24日的新數據顯示，與疫情高峰期相比，槍擊案減少了 38%，死亡人數減少了 75%。

除了全州高速公路槍擊案數量減少外，新數據還顯示，高速公路暴力事件中的死傷人數也有所下降。2023 年，有 4人在高速公路槍擊案中喪生，比上一年減少了 60%。此外，受傷人數也減少了 8%，從去年的 74 人減少到 68 人。由於CHP加大了對高速公路暴力事件的調查和處理力度，CHP在高速公路槍擊案中逮捕的人數比 2022 年增加了近 9%。