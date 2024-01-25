馬世雲:加州財政今年會改善

馬世雲認為，明年加州的財政狀況將會逐步改善 。（加州財務長辦公室）

在加州 立法分析辦公室（LAO）公布680億元預算赤字之後，加州州長紐森 （Gavin Newsom）近日發布其下年度預算計畫。 儘管紐森版本的赤字規模，幾乎只有LAO的一半，卻未消除民眾對加州財政的擔憂。 加州財務長馬世雲（Fiona Ma）接受本報採訪，她認為，今年加州財政狀況將會改善。

馬世雲指出，對於加州2024/2025年度預算，LAO估計赤字達680億元，主要原因是財政收入的大幅下降，而紐森對赤字的評估則為380億元，歸因股市下跌和所得稅的延遲徵收，他們之間的評估差異，尚待協調平衡。

「在高利率環境下，多數投資 者和民眾仍持觀望態度，這是財政收入減少的主要原因。」馬世雲指出，借款成本上升導致投資活動減少、貨幣緊縮下的經濟降溫、房屋銷售量下降、對初創企業投資的減少，以及所得稅和銷售稅收入的縮水，都對財政收入產生負面影響。 此外，失業率的上升也進一步加劇了加州的財政困境。

馬世雲表示，加州的基礎基金（General Fund）中，90%的收入來自個人所得稅、企業所得稅和銷售稅。 在疫情的第一年，加州實現460億元的財政盈餘，當時人們投資股票、買賣房產，科技公司發放獎金、為員工配股，大量的併購活動也在進行。 第二年也是同樣的情況，企業繼續獲利，人們的消費熱情高漲，銷售稅收入成長。疫情期間人們雖然受到出行限制，但科技企業表現出色。

如何解決加州赤字問題？ 根據紐森的預算方案，他計畫從儲備帳戶(reserve accounts)中提取130億元，並且在原定的開支中削減85億元，包括環保項目約30億元、住房計畫約12億元、州政府空缺職位招聘7億6000萬元、學校設施5億元、學生住房5億元。

馬世雲表示，紐森提出的解決方案並不涉及重大稅收政策改革，他透過儲備帳戶以及內部財政措施平衡收支，州長的預算方案旨在保護過去幾年取得的進展，特別是醫療保健、行為健康、現金救助、食物援助和幼兒園教育方面。不過，部分項目的開支削減和延遲計畫，可能會影響部分弱勢人群。

「我們需要建立一個有利的商業環境，讓企業提供更多優質的就業機會」。馬世雲進一步指出，如果聯準會未來降息，就會刺激投資活動，為政府帶來更多資本利得稅收入。同時，房屋保險公司正在調高保費，希望他們能夠重返加州市場。好萊塢罷工也已經結束，加州的大型基礎工程項目、綠色科技、電動車充電站等，都在逐步發展，預計今年加州的財政狀況將會有所改善 。

對於加州未來財政收入的增長潛力，馬世雲表示，人工智慧產業正在快速發展，這些公司多位於加州，將為加州吸引更多投資者並創造大量就業機會。 而且，這些初創公司正在要求員工返回辦公室工作，這也意味著更多的人將搬來加州。