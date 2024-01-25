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科技巨擘興衰 左右加州稅收

編譯組╱綜合報導
科技行業對州政府預算的貢獻越來越大，支付員工工資的方式，也成為州政府所得稅收入的一個日益增長的來源。（美聯社）
科技行業對州政府預算的貢獻越來越大，支付員工工資的方式，也成為州政府所得稅收入的一個日益增長的來源。（美聯社）

據Cal Matters報導，一項新的分析顯示，科技行業對州政府預算的貢獻越來越大，其支付員工工資的方式，也成為州政府所得稅收入的一個日益增長的來源。

許多科技公司向員工支付基本工資以及股票期權（stock options），在稅收方面這被視為普通收入，公司必須就這部分收入向州和聯邦政府繳納預扣稅（withholding taxes）。

據立法機構分析師辦公室（Legislative Analyst’s Office）估計，去年，加州最大的四家科技公司，蘋果、Google、Meta 和輝達（Nvidia）所繳納的稅款至少增長到50億元，占加州所有預扣所得稅的6%以上。而這一增長是隨著這些公司市值的大幅增長而出現的。

科技產業的健康與否關系到所有加州人的切身利益，因為加州的財政收入嚴重依賴個人所得稅。根據就業發展局（Employment Development Department）截至去年第一季度的數據，按軟件開發人員平均年收入約 19 萬元計算，全加州軟件開發人員的收入約為489億元。

芯片公司輝達的股價在去年年底比前一年上漲了約 239%，Facebook(臉書)母公司 Meta 股價同比上漲了 198%，蘋果和Google的股票在2023 年底分別同比上漲了 49% 和 59%。

但是在過去幾年中，加州公司的首次公開募股（initial public offerings, IPO）數量減少，從2021年的195家下滑到2023年的30家。這意味著新晉的千萬富翁科技雇員減少，州政府從預扣所得稅和資本利得收入也減少。

州長紐森（Gavin Newsom）在預算案中還指出，2021年，加州收入最高的1%人群為本州貢獻了一半的個人所得稅。

加州就業與經濟中心（California Center for Jobs and the Economy）主席阿莫爾（Brooke Armour）說：「問題在於，這確實掩蓋了加州真實的經濟狀況。當你有一小部分經濟支撐著整個州的時候，這就掩蓋了負擔能力危機。」

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