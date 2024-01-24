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紐森：減少遊民 提升公共安全

記者丁曙／綜合報導
州長紐森1月10日公布了加州2024-25財政年加州預算案。（州長辦公室）
州長紐森1月10日公布了加州2024-25財政年加州預算案。（州長辦公室）

新年伊始，加州州長紐森(Gavin Newsom) 總結2023年工作成就並展望2024年，擬定保障財政穩定，落實關鍵投資，減少無家可歸，提升公共安全四大施政重點。

州長紐森1月10日介紹了2024-25年加州預算提案，旨在維持加州的財政穩定，同時保留對教育、公共安全、解決無家可歸問題、精神健康保健改革、氣候行動和其他優先事項的關鍵投資。該預算利用多年來累積的預算儲備和其他工具，負責任地彌補了預計的378.6億美元的缺口。

他說，由於加州多年來積累的創紀錄的儲備金和對財政紀律的承諾，有能力彌補這項缺口，同時保護數百萬加州人依賴的關鍵優先事項和計劃。這項平衡的預算計畫使加州保持堅實的經濟基礎，同時繼續努力解決無家可歸問題、確保社區安全、擴大獲得高品質教育的機會、徹底改革醫療保健和應對氣候變遷。

針對當下犯罪率飆漲的嚴峻形勢，紐森州長呼籲州議會制定新的法律來打擊職業竊賊——擴大刑事處罰以追究犯罪分子的責任，並加強警察和檢察官的工具來打擊盜竊，並抓獲通過打砸搶、零售盜竊和汽車入室盜竊獲利的嫌疑犯。

今年耗資153億美元計劃解決無家可歸問題，金額超過加州以往任何方案，其中包括4億元用於營地解決方案補助金和10億元用於無家可歸者住房、援助和預防計劃補助金。

依據州府資料，2023年加州撥款12億給地方政府，用於清理受損地區並創建有助於重振公共空間的計畫。從營地到住房，加州清理了5600多個營地，提供了7.5億元補助金，幫助人們搬到住房。加州透過「房匙計劃」（Homekey），資助建造了1萬4600多個住房單元，幫助無家可歸或面臨無家可歸風險的人們。

今年1月18日，州長紐森在橙縣COSTA MESA宣布，自房匙計劃啟動以來，該州迅速將辦公空間、酒店和其他閒置建築改造成住房，已為16萬3260名無家可歸者提供服務。他說，房匙是為有需要的加州人快速建造經濟適用房的全國典範。當人們跳出框框思考並拒絕接受現狀時，一切皆有可能。

為了解決全國範圍內仇恨犯罪（Hate Crime）上升的問題，加州還發起了 「CA v Hate」倡議和熱線，賦予多元化社區權力並打擊歧視和仇恨。

自2020年以來，加州仇恨亞裔的犯罪行為持續蔓延。2023年加州政府增加資金來支持受害者並幫助防止仇恨行為，發起了第一個全州範圍內的多語言「CA vs Hate」教育活動。向全州173個地方組織提供9140萬美元，提供資源並加強反仇恨預防措施。

紐森表示，從解決全球問題到尋找社區為基礎的解決方案，加州採取了關鍵行動，讓人們的生活變得更美好、更安全、更健康和更幸福。加州成為以人為本、捍衛自由和創造經濟機會的國家領導者。

今年施政目標 資料：州長辦公室
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洛杉磯10號公路修復通車，紐森感謝第一線建築工人（州長辦公室）
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州長紐森1月18日在橙縣宣布，自房匙計劃啟動以來，建造了1萬5000 多個住房單...
州長紐森1月18日在橙縣宣布，自房匙計劃啟動以來，建造了1萬5000 多個住房單元，已為16萬3260名無家可歸者提供服務。（州長辦公室）

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