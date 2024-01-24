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薪資福利增 CSU罷工僅一天

編譯林思牧／綜合報導
加州州大教職員工與校方達成協議結束罷工。(加州教員協會提供)
加州州大教職員工與校方達成協議結束罷工。(加州教員協會提供)

加州州立大學（CSU）的教員在22日(周一)罷工一天之後，當天晚上加州教員協會(California Faculty Association)宣布，已與學校行政主管達成臨時協議(tentative agreement)，除了得到普遍的加薪之外，新生孩子的父母親可以得到十周的「家長假」(parental leave)，比之前多了四周。

加州州立大學系統是全國規模最大的四年制大學。這次的罷工是歷史性的，因為這次是所有的分校教員同時罷工。協會領袖之一的加洛(Antonio Gallo)指出，因為會員的團結與勇氣，這次的大罷工馬上就得到成效。這項協議將大幅改善工作狀況，也會強化學生的學習環境。

協議的重點包括所有教員的薪資提升5%，而且回溯到2023年7月1日。從2024年7月1日起薪資再上漲5%，2024-2025之中再漲2.65%。對薪資最低的教職員而言，基本薪(base pay)將會提高，家長假則從過去的六周增加到十周。

此外，2022年到2024年之間有效的合約，全部自動延長一年，一直有效到2025年6月30日。學校方面則在CSU的官方網站上發文。總校長賈西亞(Chancellor Mildred Garcia)表示，對能夠盡快與教員協會達成協議感到欣慰。現在大家可以全心專注在提供學生優質的教育，為社會造就有益的人才。

這次的罷工原定本周進行五天，周一上午在聖荷西州大(San Jose State University)周圍地帶有60-70名示威者，另外在東灣州大(Cal State University, East Bay)也有類似的景象。

加州州立大學系統一共有23個學校，教員總數有2萬9000人之多。這次罷工只進行了一天就結束，對學生的學習自然是好事，至於加薪加福利經費來自何處，目前並沒有確切的資訊可循。

罷工 加州 聖荷西

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