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州長選舉尚有千日 民主黨已4人起跑

編譯林思牧／綜合報導
加州參議會議長艾金斯，是第四個宣布競選州長的參選人。(加州參議會網站)
加州參議會議長艾金斯，是第四個宣布競選州長的參選人。(加州參議會網站)

離下一次加州州長改選還有1000多天，但民主黨內已有四人宣布參選，政壇專家指出，從2018年的州長選舉所獲得的教訓，使得競選活動必須及早開始，以取得先下手為強的優勢。

加州參議會議長艾金斯(Toni Atkins)19日(周五)宣布加入2026年州長競選，她在所代表的聖地牙哥舉辦造勢會，有許多工會領袖出席。她是第四個宣布參選的民主黨知名人物，去年4月現任副州長康伊蓮(Eleni Kounalakis)率先跳入選戰，接著加州公共教育總監瑟蒙德(Tony Thurmond)在9月宣告參選，華裔的前任州主計長余淑婷(Betty Yee)也說要參選，但還沒正式展開競選。

許多州民或許覺得選舉還在千日之外，現在競選是否白花功夫？政治顧問阿柯斯塔(Andrew Acosta)指出，幕後的角力必須及早開始，好能整合黨內的勢力，也讓潛在的金主考慮給予背書。除了上述四人以外，州檢察長(Attorney General)邦塔(Rob Bonta)不久前說，他在慎重考慮競選州長。

共和黨內還沒有知名人物宣布競選，加州是深藍州，從2006年至今還沒有共和黨候選人贏得任何的州級職位，更別說是贏得最高行政領導人辦公室。

這種及早參選的局勢是現任州長紐森開的先河。2015年2月，紐森當時是副州長，州長布朗(Jerry Brown)第二任的任期才剛開始，但紐森就宣布加入2018年的州長選舉。而其他有意競選的人遲疑不決，有些人兩年之後才宣布參選。那時紐森的競選團隊向媒體與選民表明：選舉的結果必然是紐森當選，其他人不必浪費時間。

2026年的州長選舉，應該會創下另一個先例。康伊蓮、艾金斯、余淑婷中間一人當選，加州就出了歷史上第一位女州長。艾金斯是公開的LGBTQ+，她若當選當然又多一個里程碑。瑟蒙德若當選，會是加州第一位非裔州長。余淑婷或邦塔當選，加州就會有第一位亞裔州長。

加州 紐森 民主黨

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