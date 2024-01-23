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加州補貼首購族買房 改採抽籤模式 4月抽獎

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補貼首購族買房 改採抽籤模式 4月抽獎

編譯陳盈霖／綜合報導
針對房屋首購族推出的「全民夢想共享申請貸款」計畫，推出一年後將行優化，更好的幫助首購族。（KTLA電視台／美聯社）
針對房屋首購族推出的「全民夢想共享申請貸款」計畫，推出一年後將行優化，更好的幫助首購族。（KTLA電視台／美聯社）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，針對房屋首購族推出的「全民夢想共享申請貸款」（Dream For All Shared Appreciation lone program）計畫，推出一年後即將發生變化，優化後的方案希望涵蓋加州更多元化的潛在購房族。

這項計畫旨在幫助首購者支付頭期款，去年僅用11天，預留的3億元頭期款援助經費被申請一空。然一些房地產經紀人表示，一些收到資金者在購房的過程已走得很遠，這意味著那些收到資金者，已經可負擔得起購房。

在新的計畫中，加州住房金融局（California Finance Housing Agency）希望更多資金，幫助首購族得到頭期款援助。該機構也將用新的抽籤系統取代原本「先到先得」模式，更公平應對大量湧入的申請者。

潛在購屋者需在4月前找到加州批准的貸款機構並開始申請。根據Cal Matters報導，抽獎將於4月初開始，1700至2000名幸運得主將得到一張優惠券，於60天內使用。申請網站也將於5月關閉，相關單位將審查這些申請表格。其他如首次購屋者和將房產作為主要住所等申請條件與去年相同，但收入限制將因居住地不同而異，並從地區收入中位數的150%降至120%。

「全民夢想」計畫最高貸款額度為15萬元。加州住房金融局發言人強森（Eric Johnson）告訴KTLA，「加州住房金融局希望確保此輪資金能公平分配，潛在購屋者有充足時間了解該計畫，並與貸款專業人士合作提交申請。」

此外，該機構將根據加州家庭比率替每個地區預留名額，避免出現去年情況。當時洛縣等購屋者僅收到9%的貸款，而沙加緬度縣（Sacramento county）則收到25%的貸款。利用該計畫者若出售或轉讓房產，需償還原始頭期款及部分房屋升值價格。

強森說，由於房價超貴且利率高，在加州購屋可能是個挑戰，但他鼓勵潛在購屋者能保持希望。相關貸款計畫可上網https://www.calhfa.ca.gov/dream/。

加州 貸款 洛縣

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