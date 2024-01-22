氣象專家：聖嬰暖潮到頂 年底轉涼潮

又有一系列風暴正通過加州 ，但氣象專家認為這一季的聖嬰暖潮(El Niño)已經有到頂的跡象，這對夏秋幾個月一片藍天、無半滴雨的加州意味著什麼呢？

灣區 居民經歷了連續幾個陰雨的周末，這個周末又下大雨，很多人可能以為加州的水庫肯定爆滿了。事實上這個雨季到目前為止，高山的積雪量只有每年此時平均量的一半左右，但比起一個月前已經改善許多。

2023年最後幾個月，強大高氣壓壟罩著美國西部地區，天氣異常乾暖，一直到12月下半冷鋒才來到西部沿岸，把豐沛的太平洋濕氣帶到華盛頓州 、奧勒岡州和加州。

雨季來得雖晚，但國家大氣與海洋管理局NOAA的氣候預測中心(Climate Prediction Center)和國際氣候研究院(International Research Institute for Climate and Society)都表示這波聖嬰暖潮是歷史紀錄上最強者之一。1月的第一周，赤道一帶一些地區的太平洋水溫比平均值高出攝氏2度，也就是華氏3.6度。

科技進展到今天的程度，氣候預測還是充滿變數，譬如22-23的雨季是受聖女涼潮(La Niña，反聖嬰)影響，照說應該比較乾冷，但西部許多地區降雪量卻創下紀錄，很多地方甚至出現洪患，讀者應該還記得電視上的那些駭人景象。NOAA預測本季的聖嬰暖潮已接近巔峰，逐漸會開始轉涼，到今年年中的時候，赤道一帶的太平洋水溫應該會趨近於平均值。

但目前溫暖的海水還會繼續影響加州的氣候，可能延續到4月。NOAA同時預測今年年底會轉換成聖女涼潮型態，所以下一季的降雨可能會少。以加州人口仍在增加的趨勢看，供水可能出現短缺，各地的水利機構應該提前準備，民眾也應該及早給住家與庭院做節約用水的修改。