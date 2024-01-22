28號法案效應 10億音樂藝術經費 學區受益

加州學校將獲10億元音樂藝術教育資金，但學區尚未完全準備好。(美聯社)

去年11月，加州 選民以壓倒性多數批准了第28號法案，產生了新的、持續的州資金流，以支持舞蹈、音樂、戲劇、繪畫、攝影、動畫、電影等項目。 這些服務應由學校社區自行決定，並由有資格、有證書或機密的工作人員組成。法案很快將為加州學校每年帶來近10億美元的藝術和音樂經費。

信使報報導，無論各學區 是否準備好，這筆意外之財都將在今年2月發放到加州的各個教室，學校需要弄清楚如何使用這筆錢。

第28號提案作者博特納(Austin Beutner) 說，如果現在有600萬孩子有機會在學校參與藝術和音樂活動，那麼每所學校如果沒有聘請新的藝術或音樂老師，就意味著孩子們會被拋在後面。

但將10億元投入課堂並恢復資金短缺時往往需要實施的項目是很複雜的。首先，在教師極度短缺的情況下進行招聘。然後，資金在學年中途開始的時間很奇怪。

灣區藝術教育聯盟的執行董事恩里克斯（Dominique Enriquez）表示，這對於學校中的藝術學習來說將是一個巨大的轉變。對許多人來說，這是一個投資 時期，也是一個為未來幾年尋找持續融資的時期。

初步估計，教育機構每名學生將獲得約112元的資助，另外每位經濟困難學生還可獲得85元的額外資助。 每年，學校將有三年的時間來支出每一輪資金，其中80%的資金用於員工薪資，20%用於材料、培訓用品、課程和其他必需品。

庫比蒂諾聯合學區處於領先。去年秋天，加州教育廳透過第28號提案公布了每所學校的預計資助金額，該學區在今年年初重新調整資金聘請了四名新的音樂教師。其他的，如都柏布林聯合學區仍處於早期規畫階段。

聖荷西聯合學區正在收集家長、學生和社區成員的意見，以幫助指導這一過程。Mt. Diablo聯合學區向3萬6000 名英語、西班牙語和波斯語家長發送了一項調查，要求他們對他們希望看到擴展的藝術項目類型進行排名，例如樂隊與戲劇，並為每個類別徵求其他想法。

一些學區最大的挑戰之一是招募。第28號提案預計將資助加州1萬5000名新的藝術和音樂教師，但根據教師委員會的數據，在2021-2022學年，只有不到800名教育工作者獲得了藝術、音樂、戲劇或舞蹈方面的傳統教學證書資格認證。

屋崙聯合學區視覺和表演藝術主管賴登 (Fillmore Rydeen) 表示，我們面臨嚴重的教師短缺問題，而加州全州有 1萬5000個教師職位空缺，這將使招聘競爭異常激烈。這整件事確實會耗盡我們所需的人力和藝術教學資本，這將是一個挑戰。