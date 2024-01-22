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竊盜猖獗 沃爾瑪賣場內衣襪子上鎖

編譯陳盈霖／綜合報導
隨著零售商店竊盜案激增，大型零售商將內衣、襪子上鎖。（FOX電視台畫面）
隨著零售商店竊盜案激增，大型零售商將內衣、襪子上鎖。（FOX電視台畫面）

FOX Business電視台報導，隨著零售店竊盜案激增，近年來全美部分零售店將店內美容、衛生和清潔用品上鎖，金州一些零售店服裝部門也採取相關措施，其中兩大零售商目標（Target）和沃爾瑪（Walmart）日前將部分店內的內衣與襪子上鎖，消費者對此深感不便。

消費者愛德華茲（Curtis Edwards）指出「這項措施令我感到沮喪，我得請服務人員從櫃檯上拿襪子。」位於東灣列治文（Richmond）和快樂山（Pleasant Hill）的目標零售店將內衣商品上鎖。據稱，一名顧客在店內等待十分鐘，才等到店員打開箱子購買平角內褲。

大型零售商沃爾瑪近來也是零售店竊盜集團目標，近期開始將內衣商品上鎖，包括位於HIlltop的店家，據店員稱，他們商店幾乎每天都遭受竊賊破壞。

全國零售聯合會（National Retail Federation）近期一項調查發現，70%零售商認為有組織的零售竊盜已是近年來普遍問題。除目標和沃爾瑪外，CVS等大型連鎖店也被迫將商品所在塑膠版後，防止商品被盜。

列治文市議員塞佩達（Cesar Cepeda）在給媒體的聲明中表示，「居民不得不支付更多費用，或不得不走更遠的路購買雜貨、襪子或得到處方藥品等。這的確傷害我們社區。」

眾議院國土安全委員會反恐、執法和情報小組去年12月12日舉行「從節日歡呼到零售恐懼：解決有組織零售犯罪」聽證會。眾院國土安全反恐小組委員會主席福祿格（August Pfluger）在聲明中，將這問題的趨勢歸咎於「軟弱的打擊犯罪政策。」

福祿格說，將犯罪分子置於社區、家庭和小商家之上，勤勞的美國人被迫為這些失敗的政策買單。在零售罪犯空前激增的情況下，報告還表明，許多職業商店扒手是更大犯罪集團的一部分，包括跨國犯罪組織（TCOs）。

加州州長紐森（Gavin Newsom）日前推出一項打擊加州零售和財產犯罪計畫。他在一份新聞稿中表示，「在加州現有法律和創紀錄的公共安全投資基礎上，我呼籲制定新的立法，擴大對那些透過零售竊盜和汽車竊盜獲利者的刑責。」紐森提出的立法框架將增加執法工具、竊盜金額，擴大對大規模贓物經銷商懲處等。

加州 沃爾瑪 零售商

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