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科學性教導讀寫 老師訓練不足

編譯陳盈霖╱綜合報導
包括加州在內，各州關注具科學性的閱讀教學。（AP）
包括加州在內，各州關注具科學性的閱讀教學。（AP）

EdSource報導，全國教師品質委員會（National Council on Teacher Quality）發布報告稱，儘管全國關注具科學性的閱讀（science of reading），但包括加州在內的一些州，在支持和培訓教師有效教授學生讀寫方面仍做得不夠。

過去十年，有32個州通過與實證導向閱讀教學（evidence-based reading instruction）相關的法律或相關政策。儘管如此，根據「加強科學的閱讀五項政策行動」（Five Policy Actions to Strengthen Implementation of the Science of Reading），幾乎每個州都可採取更多措施來支持讀寫教育（literacy instruction）。

這項報告主要根據各州是否有政策確保學生接受基於具科學性的閱讀指導（包括發音，即所謂自然拼讀法），並將各州分為強、中、弱或不可接受等級。報告將阿肯色、科羅拉多、佛州、路易斯安那、明尼蘇達、密西西比、俄亥俄、羅德島、田納西、德州、猶他和維吉尼亞等12州被評為強勁州。

加州獲得中等評級。該州替教師培訓計畫制定的閱讀標準、對教師採取嚴格的閱讀證照考試及要求各學區選擇高品質閱讀課程等方面獲得很高評價。但加州在是否需要對教師進行持續讀寫能力培訓，對教師準備計畫的監督，確保他們教授科學的閱讀方面得分較低。

委員會主席佩斯克（Heather Peske）說，雖然加州向學區提供資金，替教師提供讀寫培訓，但不像其他州那樣要求所有小學教師接受科學的閱讀相關培訓。

研究並表明，約40%的美國四年級學生可進行基礎閱讀。加州最新測驗成績顯示，只有不到一半接受測驗的學生精通閱讀，此結果與過去十年並無太大變化。

但此情況可能很快變化。至今年7月1日，加州將要求教師準備基於科學的閱讀和加州新的讀寫標準相關計畫。新標準包括替有困難、英語學習者和有特殊需求學生提供支持，且首次納入閱讀障礙指南。該州還將於2025年取消不受歡迎的閱讀教學能力評級，取而代之的是基於讀寫標準和新的績學績效期望評估。

加州 學區 佛州

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