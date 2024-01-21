加大本州生占比 創7年新高

加州大學本科生入學人數創歷史新高，入學比例傾向本州居民。（美聯社）

據「紀事報」（Chronicle）報導，加州大學 （University of California）周五（19日）宣布，本學年有創紀錄的近30萬名學生進入加州大學學習，為加大歷史上最大數量的一屆本科生。其中本州生占83%，創2016年來7年最高。

入學人數中還包括有史以來最多的州內本科生，將近19萬5000名加州人，約占全屆人數的83%。州內本科生占比是自2016年以來最高。

提高州內入學率不僅是家長和納稅人的首要任務，也是州政府官員的首要任務。2022年，州長紐森（Gavin Newsom）與加州大學簽署了一項為期4年的協議，以鼓勵其取得一系列成果，其中包括減少非本州居民本科生的人數，非本州居民本科生的基本學費為4萬8636美元，是本州學生1萬4436美元的三倍多。

以去年為例，根據協議，柏克萊加大 （UC Berkeley）、洛杉磯加大（UCLA）和聖地亞牙哥加大（UC San Diego）用加州學生取代了900多名非本州學生，因此州政府向加州大學追加了3100萬元的預算補貼，以抵消非本州學生學費的損失。

本學年，柏克萊加大招收了2萬5723名來自加州的本科生，而10年前這一數字還不到2萬，相比之下，2009年柏克萊加大超過90%的本科生是本州居民。

加州大學的新入學報告提供了一個誘人的視角，從種族或民族背景，到學生自我認同的性別取向，讓大家了解誰選擇了就讀這所著名的公立大學系統。

報告顯示，在加大所有10個校區中，來自非裔 、拉丁裔和原住民等本科生比例上升了1個百分點，從30.5% 升至 31.5%。

自2019年以來，非裔學生的人數穩步上升。本學年，加大招收了1萬零763名非裔本科生，而疫情發生前為9371人，增長了近15%。

雖然非裔研究生的人數仍然相對較少，但在此期間，非裔研究生的入學人數也激增，從2423人增至3204人，增幅達32%。全校本科生的性別差異也在不斷擴大，女生入學人數遠遠多於男生。

該校報告的跨性別女性註冊人數為321人，約為2019年的兩倍；跨性別男性的人數也增加了一倍多，為538 人，而2019年為239人。