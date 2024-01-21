公共場所營地禁令 最高法院將審理

美國最高法院將就城市是否可以合法禁止或限制遊民在公共場所露營的問題進行權衡。（美聯社）

據Cal Matters報導，美國最高法院（U.S. Supreme Court）將就城市是否可以合法禁止或限制遊民 在公共場所露營的問題進行權衡，此案可能賦予加州 官員更多的權力來清理遊民的營地。

該案源於俄勒岡州的Grants Pass，可能會推翻或縮小馬丁訴博伊西（Martin v. Boise）這一先例。聯邦第九巡回上訴法院於2018年裁定，在當事人沒有其他地方可以合法露宿的情況下，將在公共財產上露營的行為定為刑事犯罪，是一種殘忍和不尋常的懲罰。

這種情況導致城市官員和州長紐森（Gavin Newsom）抱怨博伊西案的裁決束縛了他們的手腳，使他們無法解決該州不斷擴大的露營地問題，要求法院賦予他們更多權力，以管理露宿街頭的遊民。

在一宗備受矚目的案件中，第九巡迴上訴法院本月支持了下級法院法官2022年的裁決，限制舊金山執行某些禁止在人行道和公園露宿的禁令。因為舊金山市在進行城市清查之前，沒有證明還有其他 「現實可行 」（realistically available）的地點可供遊民露宿。

遊民的代言人表示，博伊西案的裁決是明確的。他們指出，大多數城市幾乎沒有足夠的庇護 所床位來容納遊民，而且庇護所在任何一個晚上都經常接近滿員。他們說，禁止公共露營或限制公共露營，會把遊民從一個地方推到另一個地方，弊大於利。

博伊西案的裁決稱，政府不能在不給人們提供其他住處的情況下廣泛禁止任何公共露營活動，但紐森和加州各地的城市官員想知道是否可以對允許露營的時間或地點設置限制。

其他問題還包括，城市是否可以將那些拒絕接受庇護的人在公共場所露營定為犯罪、是否需要為每個遊民提供合適的庇護場所，還是只需在掃蕩露營當天開放一般的庇護床位即可。

但研究過全州無家可歸問題應對措施的柏克萊加大（U.C. Berkeley）法學教授塞爾賓（Jeffrey Selbin）表示，雙方的說法都過於誇張。

他為目前的現狀辯護，即城市有時必須尋求聯邦法官的指導，才能知道根據博伊西案的判決，他們的地方規定是否符合憲法。而最高法院不太可能提供這種 「微觀管理」（micromanaging）。相反，他預測大法官們會簡單地推翻博伊西案在 2018 年開創的先例，允許城市廣泛地將露營定為刑事犯罪。