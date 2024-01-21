1200間迷你屋安頓遊民 至今沒下文

Factory OS的模組式居住單位。（取自CNBC網站）

2023年3月間，州長紐森 宣布將設置1200間迷你屋以安頓遊民。但十個月過去了，六家州府選定的廠商都說未收到通知，不知道款式與時間。對於非營利媒體Cal Matters提問，時程如何安排、為何拖那麼久還未定案，州長辦公室與總務局（Department of General Services）都沒回應。

紐森十個月前指出的可能地點包括洛杉磯市、聖地牙哥縣、聖荷西市與沙加緬度市。去年10月才確定六家參與的包商，不過他們都表示不知道要供應多少間，也不清楚州府的預算，具體細節都未公布。不參與州府方案的縣市，可用自籌經費購買，以避開冗長的行政程序。

六家合格的承包商為：

•Pallet：總部設在華盛頓州的公司，專供玻璃纖維製的小套房，灣區 的屋崙（Oakland）、聖荷西與弗萊斯諾市已經採用。

・Factory OS：來自灣區委利賀市，模組式的居住單位可以堆疊成公寓樓或是獨立單位。

・Boss：來自洛縣蒙地貝婁。

・Irontown Modular：總部設在猶他州，組合屋建築商。

・AMEG：來自埃爾多拉多縣 El Dorado Hills，組合屋建築商。

・Plugin House Company：總部設在德州奧斯汀的組合屋建築商。

Cal Matters訪問了已經開始向部分城市供貨的Pallet，執行長Amy King表示，目前還不知道加州 打算給那些城市提供多少迷你屋，他們處於待命狀態，只等州府通知。她說，公部門辦事總有些複雜，他們也只能希望決定更快下來，希望2024年能有個結果。

加州現有18萬1000位遊民，其中12萬3000人搭棚度日。加州各地縣市政府近年來都覺得，迷你屋是可行的平價安頓方式。以Pallet的70平方呎標準屋，不含衛浴只要1萬8900；含衛浴的120平方呎就要4萬8500元了。