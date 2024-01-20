全美最大水壩拆除 先釋放河水

全國最大的Klamath河水壩拆除項目，本月將迎來一個重要的里程碑。（美聯社）

據「紀事報」（Chronicle）報導，全國最大的水壩拆除項目本月將迎來一個重要的里程碑，因為施工人員將釋放Klamath河上三座大壩所蓄的水，使北加州 和俄勒岡（Oregon）州南部的這條傳奇水道，百年來首次自由流淌。

該拆除工程距離舊金山約六小時車程，是美國原住民 、環保主義者和漁民數十年來推動將250哩長的Klamath河，恢復到自然狀態努力的最終結果。最根本的原因是，倡導者希望看到更多的鮭魚回到這片原始水域。

Iron Gate水壩上游的其餘兩個水庫，計畫在未來三周內開始洩洪，屆時河道將解除束縛。不過，即使大壩按計畫於今年晚些時候拆除，這項工作也不會就此結束。

人們的注意力很快將轉向恢復沿河自然棲息地，這項恢復工 作至少要持續到本世紀末，其主要重點是在水庫蓄水後新露出的2200英畝土地上的新植被。

該州計畫種植超過170億粒種子，以及25萬棵樹木和灌木。另外，還將用直升機空運至少1000棵樹木，並將其投放到河中，以形成在沒有大壩時可能存在的水潭，供蟲子聚集和魚類覓食。

植樹人員日前已經前往Iron Gate水庫退水的岸邊，在大壩上方，將橡果（acorns）撒入仍然濕滑的湖底。

包括修復在內的大壩拆除工作，由Klamath River Renewal Corporation負責管理，該公司是一家非營利組織，代表加州及俄勒岡州、原住民部落以及其他參與這項工程的團體。

這些水電設施一直由巴菲特（Warren Buffett）的Berkshire Hathaway Energy的子公司 PacifiCorp運營，但該電力公司認為升級老化的基礎設施發電不值得。

雖然有些人對拆除大壩表示遺憾，擔心失去電力生產、水庫上的娛樂活動和湖邊房地產，但這些大壩的價值有限，因此得到的支持也有限。