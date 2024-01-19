加州218次緝非法大麻 市值超過3億元

大麻聯合執法團隊2023年的執法成果。（取自加州漁獵部網站）

加州 漁獵廳（The Department of Fish and Wildlife）近日公布，2023年整年下來，「大麻 聯合執法團隊」（Unified Cannabis Enforcement Taskforce）共查獲18萬9854磅的非法大麻、市值3億1288萬元，另外根除31萬7834株大麻樹、查獲119把黑槍。

執法結果最為豐碩的五縣依次為：阿拉米達縣（Alameda County）市值7782萬元，西斯邱縣（Siskiyou County）市值7074萬元，蒙多西諾縣（Mendocino County）市值4807萬元，洛杉磯 縣市值2831萬元，肯恩縣（Kern County）市值2157萬元。

大麻聯合執法團隊2022年成立，2023年是第一個完整的執法年。團隊迄今已發動218次搜查，查獲價值3億1757萬元的非法大法，剷除34萬7321株與沒入128件槍械。

加州大麻管制局（California Department of Cannabis Control）局長Nicole Elliott強調，執法團隊的成果反映加州不退的決心，2024年還會與聯邦、州級機關合力查緝。漁獵部部長Charlton H. Bonham則說，團隊自成立以來，執法範圍北起奧勒岡邊界，南至聖地牙哥縣，保障了加州合法工人與消費者的權益。