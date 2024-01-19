我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人貪便宜？亞馬遜、Netflix、博物館也共用會員卡

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

搬到無所得稅州年省2800元？德州產業稅率是加州2倍多

編譯陳盈霖／綜合報導
為省稅遷出加州到無所得稅州，須精打細算再行動。（舊金山市府臉書）
為省稅遷出加州到無所得稅州，須精打細算再行動。（舊金山市府臉書）

雅虎財經報導，許多美國人搬到無所得稅州以降低生活成本，全美兩大無所得稅的德州與佛羅里達州，更成為2023年居民人數增長最多的州。然而，儘管從加州搬到這兩州的居民可節省2800元所得稅，但仔細計算房地產估值、產業稅收等，無所得稅收的州需支付的稅率恐不見得比較少。

根據美國人口普查局，2022年7月1日至2023年7月1日，德州增加47萬3453新住民，佛州增加36萬5205人。與此同時，全美所得稅率最高的兩個州失去最多居民：2023年紐約州失去10萬1984人，加州失去7萬5423人。此數據表明州稅在美國人的搬遷中發揮一定作用。

從高稅收州搬遷至無所得稅州，的確可節省一大筆所得稅。以一位年薪中位數9萬1905元的加州家庭來說，從加州搬到無所得稅州，每年可節省近2843元所得稅。但專家提醒，民眾還需思考產業稅（property taxes）、房產價，加上其他無形的生活品質等因素。

人人都需納稅，即使在無所得稅州。政府需以某種方式替公共福利、教育、基礎設施和其他服務提供資金，居民會透過產業稅、所得稅和銷售稅繳納。

這也意味著德州和佛州居民要繳納更高的產業稅來彌補所得稅收入。舉例來說，德州房主平均支付產業稅率為1.60%，全國平均0.99%，加州為0.71%，但州所得稅稅率為1%至12.3%。對一些德州房主來說，沒有州稅所節省的費用，可能被更高的產業稅吞噬，因該州產業稅是加州兩倍多。

稅務專家指出，當房價保持穩定，在加州等有估值上限的州和德州等標記公平市場的州，居民沒有看到太大差異，但當房價上漲時，德州業主可能會繳納更多稅。

若兩個獨立家庭住在這兩個州的中位數房屋，年收入均為6萬元，那麼當房產價值停滯不前，加州家庭將多支付近2600元，但當房產價值攀升時，加州家庭支付的費用將減少。

例如2023財年，加州家庭將替中位數房價79萬3700元的房屋繳納0.71%產業稅5635元和2341元州所得稅。德州家庭無需繳納所得稅，但需繳納中位數33萬6600元的房屋產業稅5385元。

而當房價每年上漲超過2%時，兩地居民情況會改變。根據平均歷史房價上漲5.4%計算，德州房主將面臨年度房屋估值上漲，導致產業稅在11年內超過9000元，超過加州房主所得稅與產業稅。

全球稅務服務公司安德森（Andersen）州和地方稅務總經理吉瓦爾吉斯（Edvin Givargis）說，「若你看房地產價格，你會發現它們正在上漲，你節省所得稅，但房屋會根據公平的市場價格進行調整」。

然而，加州的產業稅待遇對「成長型家庭」不利。年輕家庭和首購族需繳交更高的產業稅，還需繳交所得稅。估值上限對長期持有房的房主較為有利。

吉瓦爾吉斯說，若年收入低於25萬元，稅收並不是一個大的搬遷考量因素，「只有當你的淨資產超過500萬甚至1000萬元，考量稅收搬家才有意義」。

加州 德州 房價

上一則

聖谷中餐戰場 華人餐廳新玩法

下一則

賭城大道行人天橋 禁止佇足觀景

延伸閱讀

永恆加州提新城倡議 爭取支持

永恆加州提新城倡議 爭取支持
北嶺地震30周年／章光月：大地震時躲桌下 或可逃過一劫

北嶺地震30周年／章光月：大地震時躲桌下 或可逃過一劫
加州起訴遊民住房開發商 索賠逾億美元

加州起訴遊民住房開發商 索賠逾億美元
加州去年平均氣溫偏低 但仍受暖化影響

加州去年平均氣溫偏低 但仍受暖化影響
加州老房抗震加固 州府補助最高3000元 申請至2月21日截止

加州老房抗震加固 州府補助最高3000元 申請至2月21日截止
1女2童無證客溺斃 聯邦介入失敗控德州：殘酷、不人道

1女2童無證客溺斃 聯邦介入失敗控德州：殘酷、不人道

熱門新聞

Janet He（右）與救她的好心人合影。（ABC7／Janet He）

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

2024-01-11 16:10
死者是45歲的焦玉萍（Yuping Jiao，音譯）。（鹽湖縣聯合警察局）

華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

2024-01-16 14:52
中國食品近年以進入美國和主流市場作為目標。（記者張宏／攝影）

進軍好市多 亞洲食品拚營銷競爭激烈下架率高 迎合年輕人口味 包裝講究顏值

2024-01-16 01:20
好市多近日上新的藍皮雞蛋，讓不少消費者好奇。（記者王若然／攝影）

好市多賣藍皮蛋 華人反應不一 價格高但營養差別恐不大

2024-01-13 01:19
爾灣警方正在通緝一名盜竊慣犯，該嫌疑人作案金額累積近四萬元。（Irvine Police Department）

爾灣生猛「零元購」靠這招一秒得手

2024-01-16 19:45
李薇和前男友格林。（左圖來自聖馬刁縣警局，右邊圖片來自網路）

中國「白富美」涉前男友謀殺案 支付千萬和解

2024-01-15 18:29

超人氣

更多 >
北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師

北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師
北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇
波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節
凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史
辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血

辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血