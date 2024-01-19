搬到無所得稅州年省2800元？德州產業稅率是加州2倍多

為省稅遷出加州到無所得稅州，須精打細算再行動。（舊金山市府臉書）

雅虎財經報導，許多美國人搬到無所得稅州以降低生活成本，全美兩大無所得稅的德州 與佛羅里達州，更成為2023年居民人數增長最多的州。然而，儘管從加州 搬到這兩州的居民可節省2800元所得稅，但仔細計算房地產估值、產業稅收等，無所得稅收的州需支付的稅率恐不見得比較少。

根據美國人口普查局，2022年7月1日至2023年7月1日，德州增加47萬3453新住民，佛州增加36萬5205人。與此同時，全美所得稅率最高的兩個州失去最多居民：2023年紐約州失去10萬1984人，加州失去7萬5423人。此數據表明州稅在美國人的搬遷中發揮一定作用。

從高稅收州搬遷至無所得稅州，的確可節省一大筆所得稅。以一位年薪中位數9萬1905元的加州家庭來說，從加州搬到無所得稅州，每年可節省近2843元所得稅。但專家提醒，民眾還需思考產業稅（property taxes）、房產價，加上其他無形的生活品質等因素。

人人都需納稅，即使在無所得稅州。政府需以某種方式替公共福利、教育、基礎設施和其他服務提供資金，居民會透過產業稅、所得稅和銷售稅繳納。

這也意味著德州和佛州居民要繳納更高的產業稅來彌補所得稅收入。舉例來說，德州房主平均支付產業稅率為1.60%，全國平均0.99%，加州為0.71%，但州所得稅稅率為1%至12.3%。對一些德州房主來說，沒有州稅所節省的費用，可能被更高的產業稅吞噬，因該州產業稅是加州兩倍多。

稅務專家指出，當房價 保持穩定，在加州等有估值上限的州和德州等標記公平市場的州，居民沒有看到太大差異，但當房價上漲時，德州業主可能會繳納更多稅。

若兩個獨立家庭住在這兩個州的中位數房屋，年收入均為6萬元，那麼當房產價值停滯不前，加州家庭將多支付近2600元，但當房產價值攀升時，加州家庭支付的費用將減少。

例如2023財年，加州家庭將替中位數房價79萬3700元的房屋繳納0.71%產業稅5635元和2341元州所得稅。德州家庭無需繳納所得稅，但需繳納中位數33萬6600元的房屋產業稅5385元。

而當房價每年上漲超過2%時，兩地居民情況會改變。根據平均歷史房價上漲5.4%計算，德州房主將面臨年度房屋估值上漲，導致產業稅在11年內超過9000元，超過加州房主所得稅與產業稅。

全球稅務服務公司安德森（Andersen）州和地方稅務總經理吉瓦爾吉斯（Edvin Givargis）說，「若你看房地產價格，你會發現它們正在上漲，你節省所得稅，但房屋會根據公平的市場價格進行調整」。

然而，加州的產業稅待遇對「成長型家庭」不利。年輕家庭和首購族需繳交更高的產業稅，還需繳交所得稅。估值上限對長期持有房的房主較為有利。

吉瓦爾吉斯說，若年收入低於25萬元，稅收並不是一個大的搬遷考量因素，「只有當你的淨資產超過500萬甚至1000萬元，考量稅收搬家才有意義」。